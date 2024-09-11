Denis Villeneuve'den "Dune 3" açıklaması
Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'nin gişede elde ettiği başarıların ardından üçüncü film için hazırlıklar başlamıştı. Gişe rekorları kıran serinin yönetmeni üçüncü filmle ilgili açıklama yaptı.
Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, Dune: Çöl Gezegeni'nin 2. filmi 2024 yılının en iyi açılış yapan filmi oldu.