Denis Villeneuve'den "Dune 3" açıklaması

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'nin gişede elde ettiği başarıların ardından üçüncü film için hazırlıklar başlamıştı. Gişe rekorları kıran serinin yönetmeni üçüncü filmle ilgili açıklama yaptı.

Denis Villeneuve'den "Dune 3" açıklaması - 1

Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, Dune: Çöl Gezegeni'nin 2. filmi 2024 yılının en iyi açılış yapan filmi oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Denis Villeneuve'den "Dune 3" açıklaması - 2

IMDb'nin ilk 10 sıralamasında da değişikliğe sebep olan Dune 2'nin başarıları ardından yapım şirketi Legendary, Paul Atreides'in galaksiyi fethetmeye nasıl devam ettiğini anlatacak olan üçüncü film için harekete geçti.

Denis Villeneuve'den "Dune 3" açıklaması - 3

Serinin üçüncü filmi için hazırlıklar sürerken Denis Villeneuve, Vanity Fair'e Dune 3 ile ilgili açıklamalar yaptı.

Denis Villeneuve'den "Dune 3" açıklaması - 4

Villeneuve, kapıyı kapatmasa da Dune evreninden ayrılmaya hazır olduğunu ve serinin üçüncü filminin kendisinin yönettiği son film olacağını söyledi.

Denis Villeneuve'den "Dune 3" açıklaması - 5

İlk iki filmde, uyarlandığı Dune kitabını bitiren yönetmen, 3. filmle birlikte Dune Messiah kitabına geçecek. İki kitap arasındaki 12 yıllık atlamayı nasıl çözeceğine dair gelen bir soruya, “Bırakın da bunu ben düşüneyim, siz filmi izleyin” şeklinde yanıt verdi.

Denis Villeneuve'den "Dune 3" açıklaması - 6

"ÜÇLEME GİBİ OLMAYACAK"

"Bu bir üçleme gibi olmayacak" diyen ünlü yönetmen "Bunu söylemek garip ama oraya geri dönersem, farklı hissettiren ve kendi kimliği olan bir şey yapacağım" ifadelerini kullandı.

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