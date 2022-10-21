Denzel Washington ve Dakota Fanning 18 yıl sonra aynı filmde

67 yaşındaki oyuncu, sevilen aksiyon serisi Equalizer’ın (Adalet) üçüncü devam filmi için Fanning ile bir araya geliyor.

18 yıl sonra başrolleri paylaşacak olan ikili İtalya’da basın turuna çıktı. İkilnin yıllar sonra yan yana olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.