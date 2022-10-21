Denzel Washington ve Dakota Fanning 18 yıl sonra aynı filmde

Oscar ödüllü usta oyuncu Denzel Washington ve Dakota Fanning 18 yıl sonra aynı filmde başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor. İkilinin yan yana geldiği anlar, sosyal medyada viral oldu.

Denzel Washington ve Dakota Fanning 18 yıl sonra aynı filmde - 1

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Denzel Washington, 2004 yılında Man On Fire (Gazap Ateşi) başrolleri paylaştığı ABD’li oyuncu Dakota Fanning ile aynı projede yer alacak.

Denzel Washington ve Dakota Fanning 18 yıl sonra aynı filmde - 2

67 yaşındaki oyuncu, sevilen aksiyon serisi Equalizer’ın (Adalet) üçüncü devam filmi için Fanning ile bir araya geliyor.

18 yıl sonra başrolleri paylaşacak olan ikili İtalya’da basın turuna çıktı. İkilnin yıllar sonra yan yana olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Denzel Washington ve Dakota Fanning 18 yıl sonra aynı filmde - 3

Equlizer 3’ün konusu ile ilgili çok detay paylaşılmasa da filmin gelecek yıl Eylül ayında vizyona girmesi bekleniyor.

Denzel Washington ve Dakota Fanning 18 yıl sonra aynı filmde - 4

Tony Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Gazap Ateşi, eski bir CIA ajanının korumakla görevlendirildiği ailenin intikamını almasını konu alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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