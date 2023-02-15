Deprem bölgesinde hasar alan kültürel miraslar koruma altına alındı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde zarar gören tarihi mekanlar koruma altına alındı.

Deprem bölgesinde hasar alan kültürel miraslar koruma altına alındı - 1

Deprem nedeniyle bölgede hasar gören tüm kültür varlıkları ve eserlerin hasar tespitleri ve eserlerin korunmasına yönelik T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce çalışmalar ilk gün itibariyle başlatıldı.

Alanlarında uzman isimlerden oluşan ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Deprem bölgesinde hasar alan kültürel miraslar koruma altına alındı - 2

10 ili etkileyen deprem 14 asırdır ayakta olan Habibi Neccar Camii'nden, asırlık Adıyaman Ulu Camii'ne, Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'ne birçok yapıya irili ufaklı zararlar verdi.

Deprem bölgesinde hasar alan kültürel miraslar koruma altına alındı - 3

10 ilde Vakıf Kültür Varlıklarının hasar tespitlerini yapmak, yapıların güvenliğini oluşturmak amacıyla ekipler oluşturulduğu belirtildi.

Deprem bölgesinde hasar alan kültürel miraslar koruma altına alındı - 4

AKADEMİSYEN DESTEĞİ ALINACAK

Eski eserlerin hasar tespiti, koruması ve ihyasına yönelik üniversitelerin eski eser konusunda uzman İnşaat Mühendisleri ve Mimar Öğretim görevlilerinden oluşturulan ekiplere ilave olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi başta olmak üzere diğer üniversitelerden de Akademisyen desteği alınacağı vurgulandı.

Deprem bölgesinde hasar alan kültürel miraslar koruma altına alındı - 5

"RESTORASYONLAR ASLINA UYGUN ŞEKİLDE HIZLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Depremde hasar gören kültür varlıkları için T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, "Asrın felaketinin yaşandığı bölgelerimizde tüm kültür varlıklarımızın hasar tespitlerini yapmak ve güvenliklerini sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yapılardan ayrılan her parça koruma altına alınarak restorasyonlar aslına uygun şekilde hızla gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde hasar alan kültürel miraslar koruma altına alındı - 6

"HER BİR PARÇA KORUMA ALTINA ALINACAK"

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden ise başlatılan çalışmalar için, "Yapılardaki tüm hasarların tespitine ivedilikle başlanmıştır. Camilerden, medreselere, kiliselerden türbelere emanetimizde olan tüm yapıların ihyasına ivedilik ile başlanmıştır. Medeniyetlerimizi yaşatan tüm yapılarımızda hiçbir kalıntı enkaz veya moloz olarak değerlendirilmeyecek yapıdan ayrılan her bir parça koruma altına alınarak yapılacak restorasyonlarda aslına uygun şekilde değerlendirilecektir" açıklaması yapıldı.

N-LIFE HABERLERİ

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