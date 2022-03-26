Depremde zarar gören İzmir Resim Heykel Müzesi yenilenerek hizmete açıldı

İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'nin 1952 yılından bu yana sanatseverlerin anılarında kıymetli bir yeri olduğunu söyleyen Yavuz, müzenin tarihini ve gelecek planlamasını şöyle anlattı: "İzmir Resim Heykel Müzesi 9 Eylül 1952 yılında bu binada faaliyete geçmişti. 1973 yılında Konak'taki büyük binaya geçerek Ekim 2020'deki depreme kadar o binada kaldı ve bu uzun süre içinde binlerce sanatseveri ağırladı. Yıl sonu itibarıyla Alsancak Tekel Fabrikalarının kültür sanat kompleksine dönüşmesi sonrası müzemiz kalıcı olarak oraya taşınacak. Restorasyonunu yaparak bugün hizmete açtığımız binamız da İzmir Sanat Galerisi olarak hizmet vermeye devam edecek."