Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı

Enkazdan çıkarılan eserlerin kilise için değerli olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Çıkarılan ikonalar arasında önemli sahneler var. Hazreti Meryem'in göğe yükselişi, Kudüs'e giriş, Hazreti İsa'nın vaftiz edilişi, Pantokrator (Hazreti İsa'nın tasvir edildiği bir sahne) olmak üzere önemli sahnelere sahip ikonaları enkazdan kurtardık. Bunun yanı sıra kandiller, diğer litürjik malzemeler, başta el yazması İncil olmak üzere çok sayıda dini kitabı da enkazdan çıkardık. Bunlar bizim geçici olarak oluşturduğumuz kazı evi depomuzda gerekli temizlik ve belgeleme çalışmalarının ardından Hatay Arkeoloji Müzesi kanalıyla ilgililere yeniden teslim edilecek."