Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, binlerce binayı yerle bir ederken, yüzlerce yıldır ayakta duran tarihi yapıları da etkiledi. Asırlık camiler, kaleler, kiliseler ve tarihi eserler depremler sonrası tamamen yıkıldı ya da büyük zarar gördü.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 1

14 ASIRLIK CAMİ YIKILDI

Anadolu’nun bilinen ilk camilerinden olan Hatay’daki Habibi Neccar Camii, Kahramanmaraş merkezli 7,7’lik depremde yıkıldı. 14 asırlık caminin yakınında bulunan tarihi Yeni Hamam da yerle bir oldu. 

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 2

14 ASIRLIK CAMİ YIKILDI

Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen hoşgörü, kardeşlik ve huzurun sembolü Anadolu'nun ilk camilerinden Habib-i Neccar Camisi, depremin meydana getirdiği etkiyle tamamen yıkıldı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 3

14 ASIRLIK CAMİ YIKILDI

Avlusunda Hz. İsa'nın üç elçisinin mezarı bulunması nedeniyle Müslümanlar için olduğu kadar Hristiyanlar için de önemli merkezler arasında yer alan tarihi camiden geriye sadece moloz yığınının kaldığı görüldü.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 4

HATAY ULU CAMİİ

Hatay'ın önemli simgelerinden olan ve 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami tamamen yıkıldı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 5

HATAY ULU CAMİİ

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 6

OSMANİYE

Osmaniye'de bulunan tarihi Enverül Hamid Camii kısmen zarar gördü.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 7

OSMANİYE

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 8

GAZİANTEP KALESİ

Depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü. Merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı.
Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 9

GAZİANTEP KALESİ

Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 10

MALATYA'NIN SEMBOLÜ DE DEPREMDE AĞIR HASAR GÖRDÜ

Malatya'da yapımına 1893'te başlanan ve Sultan 2. Abdülhamit'in verdiği destekle 1912'de tamamlanan tarihi cami, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldı.

Halk arasında "Teze Cami" olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camisi, depremin etkisiyle yıkıldı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 11

MALATYA'NIN SEMBOLÜ DE DEPREMDE AĞIR HASAR GÖRDÜ

24 Ocak 2020'deki Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve restore edilen tarihi cami, bir süre önce ibadete açılmıştı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 12

SARIMİYE CAMİSİ

Depremler nedeniyle, dünyanın aydınlatılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki tarihi yapılara zarar verdi. Caddede yer alan 16. yüzyılda yapıldığı bilinen Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı. Kubbesi, minaresi ve bazı duvarları yıkılan caminin etrafı moloz yığınıyla kaplandı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 13

HATAY

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 1800'lü yıllarda yapılan İngiliz Protestan Mektebi'nde de hasar oluştu.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 14

HATAY

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 15

HATAY

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesi Vakıflı Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi de kısmen hasar gördü.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 16

HATAY

Hatay'daki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde hasar gördü

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 17

HATAY

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 18

2 BİN YILLIK SÜTUN YIKILDI

Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman’daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü’nde bulunan tonlarca ağırlıktaki ‘tokalaşma’ sütunlarını yıktı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 19

SÜTUNUN ESKİ HALİ

10 metre yüksekliğindeki sütunda bulunan kitabede, Grekçe, “Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias’a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes’in karısı kraliçe Laodike’nin ebedi anısına yaptırdı” yazıyor.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 20

ESKİ MECLİS BİNASI YIKILDI

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı yerle bir oldu.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 21

ESKİ MECLİS BİNASI YIKILDI

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 22

HATAY BELEDİYE BİNASI

Depremde, tarihi Hatay Büyükşehir Belediye binası da hasar gördü.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 23

TARİHİ ANTEP EVLERİ

Tarihi Antep evleri de, Kahramanmaraş depremlerinde zarar gördü.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 24

KİLİS

Kilis'te 47 cami caminin hasar gördüğü, bunlardan 21'nin tarihi cami olduğu bildirildi.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 25

GAZİANTEP

Gaziantep'teki tarihi Beyaz Han da deprem nedeniyle hasar aldı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 26

HATAY UZUN ÇARŞI

Hatay'ın simgelerinden ve turistlerin mutlaka uğradığı yerlerin başında gelen Tarihi Uzun Çarşı da depremde büyük hasar gördü.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 27

TARİHİ DARB-I SAK KALESİ DE YIKILDI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yer alan tarihi Darb-ı Sak Kalesi de yıkılan yerler arasında. Yıkılan kalenin enkazı ve sarsıntının şiddetiyle hareket eden kayalar ise alt kısımda bulunan Bayezid-i Bistami türbesinin girişini kapattı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 28
Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 29

ASIRLIK SARI SELİM CAMİİ

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan Sokullu Mehmet Paşa külliyesi içerisinde yer alan asırlık tarihi Sarı Selim Camiinin minaresinin bir bölümü yaşanan depremde yıkıldı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 30

ASIRLIK SARI SELİM CAMİİ

1574-1575 yıllarında Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldığı bilinen külliyenin bulunduğu alanda yer alan tarihi Sarı Selim Camiinin tek minaresinin üst bölümü depreme dayanamayarak yıkıldı. Bahçesinde asırlık zeytin ağacı da bulunan cami, güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 31

KAHTA KALESİ

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan tarihi eski Kahta Kalesi, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gördü. Kahta kalesi, uzun yıllar süren restorasyonun ardından geçtiğimiz yıl ziyaretçilere kapılarını açmıştı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 32

KAHTA KALESİ

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 33

ADIYAMAN ULU CAMİ

Adıyaman’da Dulkadirogulları tarafından 1300'lü yıllarda yapılan ve çeşitli dönemlerde restorasyon gören Ulu Cami tamamen yıkıldı. Caminin 1902 yılında restore edildiği ve şu anki halini aldığı biliniyor.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 34

ADIYAMAN ULU CAMİ

Geçtiğimiz yıl bakım ve onarım yapılan cami depremde yerle bir oldu.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 35

MALATYA

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1224 yılında yaptırılan, mimari olarak Anadolu'da ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Ulu Cami ile Osmanlı döneminde yapılan ve taşlarının beyazlığından dolayı "Sütlü Minare" adını alan cami, depremlerde hasar gördü.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 36

DİYARBAKIR SURLARI

Şiddetli iki deprem 5 bin yıllık Diyarbakır Surları’nı da vurdu.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 37

HATAY İSKENDERUN

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan İtalyan Latin Katolik Kilisesi'nin ibadethane bölümü depremde yıkıldı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 38

GAZİANTEP KURTULUŞ CAMİSİ

Gaziantep’te, 1892'de kilise olarak yaptırılan, Cumhuriyet döneminde cezaevine ve 1984'te camiye dönüştürülen Kurtuluş Camisi’nin kubbe ve minareleri de depremde yıkıldı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 39

GAZİANTEP KURTULUŞ CAMİSİ

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 40

DÜNYANIN İLK MAĞARA KİLİSESİ HASAR GÖRMEDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay’da, dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre depremi hasar görmeden atlattı. M.S 29-40 yıllarında yapılan St. Pierre Kilisesi, Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde Stauris Dağı'nın (Haç Dağı) batı yamacında yer alıyor. Dağın yamacındaki kayalara oyulmuş 13 metre derinliğinde, 9.5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir mağaradan oluşan kilise, dünyanın ‘ilk mağara kilisesi’ olarak kabul ediliyor. 

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 41

HATAY KALESİ

Binlerce yıllık Hatay Kalesi kalıntıları da depremde hasar görmedi.  

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 42

2 BİN YILLIK TÜNEL

Samandağ ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıl önce Roma döneminde yapılan Titus Tüneli, yıkıcı depremde ayakta kaldı. Dönemin Roma İmparatoru Vespasian'ın dağdan gelen suları engellemek için inşa ettirdiği tünel, 'elle yapılan dünyanın en büyük tüneli' olarak biliniyor.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 43

TİTUS TÜNELİ

7 metre yüksekliğinde, 1380 metre uzunluğunda inşa edilen tünelin, esirler tarafından çekiç kullanılarak yapıldığı belirtiliyor.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 44

SÜTUNLAR MAĞARAYI TAŞIYOR 

Tünel ile aynı dönemde, tamamı kayanın içine oyularak yapılan Beşikli Mağara da hasar görmeyen yapılardan oldu. Kaya mezarların bulunduğu mağaranın yer aldığı alan, eski çağlarda 'ölüler şehri' olarak adlandırılırken, girişinde de sütunlar bulunuyor.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 45

BEŞİKLİ MAĞARA

Binlerce yıldır ayakta duran sütunlar, mağarayı taşıyor. Birçok felaketi geride bırakan tarihi alanlar, 6 Şubat'ta kenti vuran ve binlerce binanın yıkılmasına neden olan depremlerde hasar almadı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 46

İMPARATOR, VEBAYA KARŞI YAPTIRDI 

Hatay'da, St. Pierre Kilisesi ve Anıt Müzesi'nin bulunduğu Habib-i Neccar Dağı eteklerinde kayalara oyularak yapılan Cehennem Kayıkçısı Kharon maskı, sağlam kaldı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 47

CEHENNEM KAYIKÇISI KHARON

Yunan mitolojisinde adı geçen Cehennem Kayıkçısı Kharon, 4 metreye 1,5 metre olarak kayalara insan portresi olarak kabartılarak yapıldı. Helenistik dönemde İmparator Antiochus IV Epiphanes tarafından M.Ö. 22'nci yüzyılda yaptırılan ve bugüne kadar gelen, kayalara yapılmış dev mask, Antakya'da birçok kişinin ölümüne neden olan veba salgını nedeniyle ve 'Leios' adında kahinin tavsiyesi üzerine yaptırıldı. İlçeyi gören Habib-i Neccar Dağı eteklerine yaptırılan kaya kabartması mask, salgının durmasıyla yarım kaldı.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 48

ADIYAMAN'DAKİ TARİHİ CENDERE KÖPRÜSÜ

Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Roma İmparatoru Septimius Severius (M.S 192-211) zamanında 16. Lejyon tarafından Cendere Çayı üzerine inşa edilen tarihi Cendere Köprüsü deprem felaketinde zarar görmedi.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 49

CENDERE KÖPRÜSÜ

92 büyük blok kesme taştan yapılan, 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde, iki kaya üzerine oturtulmuş, harç kullanılmadan yapılan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 50

ADIYAMAN'DAKİ PERRE ANTİK KENTİ

Kent merkezindeki Komagene Krallığının 5 büyük şehrinden biri olan, sur duvarları, halen kullanılan çeşme ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti, depremde hasar görmedi.

Depremler tarihi yapılara da büyük zarar verdi - 51

PERRE ANTİK KENTİ

Geçici olarak ziyarete kapatılan Perre Antik Kenti'nin girişindeki yolcu karşılama merkezinin çatı bölümü kısmen hasara uğradı.

N-LIFE HABERLERİ

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