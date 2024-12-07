Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, NTVRadyo'ya konuk oldu

“ESER SEÇİMLERİNİ SOSYOPSİKOLOJİK FARKLILIKLARA GÖRE ORGANİZE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Anadolu Opera Bale Festivali’nde hem klasik eserler var hem popüler eserler var. Nasıl bir seçki yaptınız?
Biliyorsunuz benim genel müdürlüğümden önce o bölgelerde elimden geldiğince okulculuk faaliyetleri, sanat okulları, okullara destek vermeler gibi o bölgelerde çok bulunmuştum. Dolayısıyla sosyopsikolojik farklılıklar var. Eser seçimlerini de ona göre organize etmeye çalışıyoruz. Şırnak’ta bir konser programıyla gideceğiz ilk etapta. Daha çok türkülerin de olduğu bir konser programı bu. Sadece seyirci yapısı değil, orada bulunan sahnelerin efektif kullanımı açısından da iyi bir analiz yapmak durumunda kaldık. Eser seçimlerini de ona göre yapmaya çalıştık. Festivalin sonrasında hazırlayacağımız rapor bize çok büyük ümitler verecek. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin tüm vilayetleri DOB’un eserleriyle buluşacak.
“KONSERVATUVARLAR YENİDEN YAPILANMALI”
Özellikle gençlere dokunmak ve onları cesaretlendirmek adına başka neler yapılacak?
Konservatuvarlarda yeniden yapılanma gerekiyor. Yatılı birimlerin tekrar açılması gerekiyor. Yatılı birimler olmasaydı İzmir’den Ankara’ya benim ya da diğer arkadaşlarımın okumak için gelmesine imkan olayacaktı. Çünkü çok küçük yaşlardan başlanılan bir sanat dalı. Dolayısıyla bu yapılanmayı tekrar sağlayabilmek için konsevatuvar danışma kurulunda da hep bu konudan bahsediyorum.
Aynı zamanda bakanlığımızın başlattığı ‘Harika Çocuk Yasası’nın tekrar aktive olması var. O konuda da çalışıyoruz. Tüm bunları yaptıktan sonra geleceğin sanatçılarına yol açmış olacağız. Ülkemiz sadece birkaç ilden oluşmuyor. Ülkemiz genç nüfusu olan kalabalık bir ülke. Bu şehirlerin her biri birbirinden daha önemli. Biraz daha imkan bulan, daha az imkan bulan illerimiz var. Orada yaşayan insanlar diğer illerde yaşayanlardan daha az şanslı olmamalı. Bunun için büyük bir çabanın içindeyiz.
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