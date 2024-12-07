Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, NTVRadyo'ya konuk oldu

“SANATA SUSAMIŞ İLLERİMİZİ TESPİT ETTİK”

İlk olarak bu festival fikrinin nasıl ortaya çıktığından başlayalım? İlk kez opera bale temsili izleyecek olan şehirler var. Festival rotası neye göre belirlendi ve hangi şehirler opera ve baleyle buluşacak?

Bu Devlet Opera ve Balesi kurumu ailemiz olarak çok değerli ve heyecan verici bir proje. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bir Türkiye haritası açtık ve hangi illerde hiç olmamışız ya da nadir illerde olmuşuz, biraz sanata susamış illerimizi tespit etmek istedik. Birçok il karşımıza çıktı ve bu minvalde bir masa başı çalışması yaptık. Buralardaki sahne alanları, izleycimizle nerelerde buluşabiliriz uzun bir analiz yaptık. Sonra da sıralama yaptık.

Ayın 7’sinde Şırnak’tan başlayan temsillerimizle birlikte Ardahan, Kırklareli, Hatay gibi illerimizi öncelikli belirledik. Aralık ayının ortalarına kadar festivalimizi tamamlamış olacağız. Ancak daha sonra ‘Opera ve Bale Her Yerde’ mottosuyla 18 ile daha gidilecek. Bütün yıla yayılan bir festival yapısı olacak. Kendi sanatçılarımız ve kendi bütçemizle organize ettiğimiz bir organizasyon. Aynı zamanda 'Yetenek Her Yerde' mottosuyla gittiğimiz illerde gençleri, çocukları ölçümlere sokacağız. Onların yeteneklerini tespit etmeye çalışacağız. Aileleriyle konuşacağız. İlerdeki dönemlerde de bu işin beşiği olan konservatuvarlarımıza talep sayısında bir artış sağlamaya çalışacağız. DOB olarak bu yetenekleri yerlerinde tespit ederek bir heyecan oluşturmaya çalışacağız. Çok heyecanlıyız hepimiz.