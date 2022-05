Dirty Dancing'in devam filmi çekiliyor

Dirty Dancing, gösterime girdiği dönemde 214 milyon dolarlık hasılat elde etmiş, En İyi Orijinal Şarkı kategorisinde Oscar’a aday gösterilmişti.

Bugün dünyada pek çok kutlamada kullanılan ‘(I've Had) The Time of My Life’ adlı şarkı, filme Oscar’ın yanı sıra Grammy Ödülü de kazandırdı.