Dirty Dancing'in devam filmi çekiliyor

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 11:49
1987 yapımı fenomen film ‘İlk Aşk, İlk Dans’ın (Dirty Dancing) yıllar sonra devam filmi geliyor. Filmin yönetmen koltuğunda, ‘Denemeye Değer’ (Long Shot) ve ‘Şansa Bak’ (50/50) filmlerinin yönetmeni Jonathan Levine oturacak. Levine, aynı zamanda filmin yapımcılığını ve Elizabeth Chomko ile ortak senaristliğini de üstlenecek.
Filmde yine Jennifer Grey başrolde, Frances ‘Baby’ Houseman karakterine hayat verecek. Orijinal filmin diğer başrol oyuncusu Patrick Swayze, 2009’da hayatını keybetmişti. Yapımcılar, oyuncunun varlığını bir şekilde dahil etmek için Swayze'nin yakınlarıyla görüşme halindeler. Yeni oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.
Bu yılın sonunda prodüksiyon aşamasına geçilmesi beklenen yeni Dirty Dancing’in 2024’te vizyona girmesi planlanıyor.
Yapım şirketi Lionsgate, 2020’de yeni bir Dirty Dancing projesi üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Yeni film hakkında hala çok az şey biliniyor, ancak Levine, devam filminde orijinal filmden müziklerin yanı sıra 90'ların hip-hop'unun da yer alacağının ipuçlarını verdi.
Levine, filmle ilgili yaptığı açıklamada, “Orijinal ‘Dirty Dancing’ benim her zaman favori filmlerimden biri oldu. Devam filmini yöneteceğimi hayal bile etmemiştim. Senaryosunda ortak yazarlık yaparken yeni ve eski karakterlerine, 1990’ların New York Catskills dünyasına, müziğine, orijinal filmden 90'ların hip-hop şarkılarına kadar hepsine aşık oldum. Yaz, romantizm ve dansın bu güzel hikayesini yeni nesil hayranlara ulaştırmak amacıyla Jennifer ile işbirliği yapmak için sabırsızlanıyorum. Uzun zaman önce bu filmi izleyenlere, çocukluğunuzu mahvetmeyeceğimize söz veriyorum. Görevi incelik, tutku ve hepsinden önemlisi sevgi ile ele alacağız” dedi.
Dirty Dancing, gösterime girdiği dönemde 214 milyon dolarlık hasılat elde etmiş, En İyi Orijinal Şarkı kategorisinde Oscar’a aday gösterilmişti.
Bugün dünyada pek çok kutlamada kullanılan ‘(I've Had) The Time of My Life’ adlı şarkı, filme Oscar’ın yanı sıra Grammy Ödülü de kazandırdı.
Filmde, bir yaz kampında dans öğretmenliği yapan Johnny Castle, iş dışında kalan vakitlerinde de diğer dansçılarla dans etmektedir. Baby olarak tanınan genç bir kız Johnny’e aşık olur ve onun hem sevgilisi hem de dans partneri olur.