Dirty Dancing'in devam filmi çekiliyor

"ÇOCUKLUĞUNUZU MAHVETMEYECEĞİZ"

Yapım şirketi Lionsgate, 2020’de yeni bir Dirty Dancing projesi üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Yeni film hakkında hala çok az şey biliniyor, ancak Levine, devam filminde orijinal filmden müziklerin yanı sıra 90'ların hip-hop'unun da yer alacağının ipuçlarını verdi.

Levine, filmle ilgili yaptığı açıklamada, “Orijinal ‘Dirty Dancing’ benim her zaman favori filmlerimden biri oldu. Devam filmini yöneteceğimi hayal bile etmemiştim. Senaryosunda ortak yazarlık yaparken yeni ve eski karakterlerine, 1990’ların New York Catskills dünyasına, müziğine, orijinal filmden 90'ların hip-hop şarkılarına kadar hepsine aşık oldum. Yaz, romantizm ve dansın bu güzel hikayesini yeni nesil hayranlara ulaştırmak amacıyla Jennifer ile işbirliği yapmak için sabırsızlanıyorum. Uzun zaman önce bu filmi izleyenlere, çocukluğunuzu mahvetmeyeceğimize söz veriyorum. Görevi incelik, tutku ve hepsinden önemlisi sevgi ile ele alacağız” dedi.