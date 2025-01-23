Diyarbakır'da öğüt veren ayna: İran sarayından çıktığı tahmin ediliyor
Diyarbakır Müzesi'nde bulunan 19. yüzyıldan kalma ayna, üzerindeki nefsi terbiye edici sözleri ile eserler arasında dikkat çekiyor.
Diyarbakır'daki İçkale Müze Kompleksi'nde sergilenen 19. yüzyıl tarihli ayna, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
İran'da Kaçar Hanedanlığından geldiği değerlendirilen ayna, üzerindeki "Ettukâ reîsü’l-ahlâkı (Takvâ ahlakın başıdır)", "Ezellü’n-nâsi men ehâne’n-nâse. (En zelil insan insanlara ihanet edendir)", "Elmu’minu kalîlu’l-kelâmi ve kesîru’l-ameli. (Mümin az konuşur çok çalışır)", "Eşca’u’n-nâsi men ğalebe hevâhu. (En cesur insan heva ve hevesine galib gelendir)", "Men sâvâ yevmâhu fehuve mağbûnun. (İki günü bir olan aldanmıştır)" ve "Nushuke beynennâsi takrî’un. (İnsanların önünde birine nasihat etmek onu azarlamak ve kınamaktır)" vecizeleri, insan nefsini terbiye eden Hz. Ali'ye atfedilen sözlerle dikkat çekiyor.