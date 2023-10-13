Dizi gerçek oldu: Oyuncu Idan Amedi İsrail ordusuna katıldı
Fauda dizisinde rol alan oyuncu Idan Amedi İsrail ordusuna katıldığını açıkladı. Amedi dizide İsrail istihbarat çalışanı rolünü üstleniyor.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sürerken Fauda dizisinde Hamas'la mücadele eden oyuncu Idan Amedi İsrail ordusuna katıldığını açıldı.
Dizide komutan Doron (Lior Raz) ve ekibi Hamas'a karşı mücadele ediyor. Sagi karakterini canlandıran Amedi dizide, Batı Şeria ve Gazze’de faaliyet gösteren gizli bir İsrail istihbarat çalışanı rolünü üstleniyor.