Dizi gerçek oldu: Oyuncu Idan Amedi İsrail ordusuna katıldı

Kariyerine şarkıcı olarak başlayan Amedi, ülkenin sevilen müzisyenleri arasında yer alıyor. Amedi, İsrail ordusu için yaptığı bir şarkıyla ülkede yılın şarkısı ödülünü almıştı.



Aynı diziden rol arkadaşı İsrailli aktör Lior Raz da çatışmaların arasında kalan ailelere yardım ederken çektiği bir videoyu yayınlamıştı.