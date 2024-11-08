DNA analizi ortaya çıkardı: Pompeii tarihi baştan yazıldı!

Antik Roma kenti Pompeii’de, MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla ölen kişilerin DNA analizi, tarihi varsayımların yanlış olduğunu ortaya koydu. Yeni bulgular, anne-çocuk veya aile olduğu düşünülen bazı kurbanların aslında akraba olmadığını gösterirken, Pompeii halkının genetik çeşitliliğini de gözler önüne serdi.

DNA analizi ortaya çıkardı: Pompeii tarihi baştan yazıldı! - 1

VEZÜV'DE YIKICI PATLAMA 

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması, Pompeii kentini yerle bir ederek binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Kalın kül tabakası, felakette hayatını kaybedenlerin vücut şekillerini asırlar boyunca korudu.

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DNA analizi ortaya çıkardı: Pompeii tarihi baştan yazıldı! - 2

 İLK ÇALIŞMALAR 

1863 yılından bu yana bilim insanları, kül tabakalarının altında oluşan boşlukları alçıyla doldurarak 104 kurbanın kalıbını çıkardı. Ancak son olarak Current Biology dergisinde yayımlanan araştırma, DNA analizlerinin önceki varsayımları çürüttüğünü ortaya koydu.

DNA analizi ortaya çıkardı: Pompeii tarihi baştan yazıldı! - 3

DNA ANALİZLERİ VARSAYIMLARI ÇÜRÜTTÜ 

Araştırmacılar, 14 kurbanın DNA'sını analiz ederek anne-çocuk ve aile oldukları düşünülen kişilerin aslında akraba olmadığını belirledi. Bir evde altın bilezikli bir yetişkinle kucağındaki çocuğun anne-çocuk olduğu varsayılmıştı, ancak bu kişilerin hepsinin erkek olduğu ve akraba olmadıkları anlaşıldı.

DNA analizi ortaya çıkardı: Pompeii tarihi baştan yazıldı! - 4

SARILARAK ÖLENLERİN KİMLİĞİ YANILTICI ÇIKTI

Başka bir örnek ise sarılarak ölen iki kişinin kız kardeş veya anne-kız oldukları düşünülüyordu. Ancak bu kişilerden en az birinin erkek olduğu ve aralarında anne tarafından bir akrabalık bağı bulunmadığı tespit edildi.

DNA analizi ortaya çıkardı: Pompeii tarihi baştan yazıldı! - 5

ÖNCEKİ ÇALIŞMALARDAKİ YANLIŞ YORUMLAR

Daha önce yapılan analizlerde, yaşlı bir dilencinin aslında genç bir çocuk olduğu, hamile olduğu sanılan bir kadının ise giysi kaynaklı şişkinliğe sahip olduğu belirlenmişti. Bu tür hatalı yorumlamalar, Pompeii halkının gerçek yaşamlarıyla ilgisiz hikayelere yol açıyordu.

DNA analizi ortaya çıkardı: Pompeii tarihi baştan yazıldı! - 6

BİLİMSEL GERÇEKLER

Araştırmada yer alan arkeolog Estelle Lazer, geçmiş çalışmalarda varsayımların yüzeysel incelemelere dayandığını ifade ederek “Bilim, kurbanların gerçek yaşamlarını anlamamıza olanak tanıyor; onları hikaye malzemesi yapmaktan çok daha saygılı bir yaklaşım bu” dedi.

DNA analizi ortaya çıkardı: Pompeii tarihi baştan yazıldı! - 7

POMPEİİ HALKININ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİ

Araştırmanın yazarlarından Alissa Mittnik, bazı kişilerin Doğu Akdeniz kökenli olduğuna dikkat çekti. Genetik analiz, Pompeii’de yaşayan insanların Ege veya Levant popülasyonlarına benzediğini ve büyük ihtimalle göçmenlerin torunları olduğunu gösterdi.

DNA analizi ortaya çıkardı: Pompeii tarihi baştan yazıldı! - 8

GÖÇ VE KÖLELİK İLİŞKİSİ 

Araştırmacılar, Pompeii halkının genetik çeşitliliğini kölelik ve ticaret ağlarına bağlıyor. İspanya'daki Valensiya Üniversitesi'nden, çalışmada yer almayan Gianni Gallello da incelenen kişiler arasında akrabalık bağı bulunmamasının, köle olmalarından kaynaklanabileceğini düşünüyor.

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