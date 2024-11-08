DNA analizi ortaya çıkardı: Pompeii tarihi baştan yazıldı!
Antik Roma kenti Pompeii’de, MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla ölen kişilerin DNA analizi, tarihi varsayımların yanlış olduğunu ortaya koydu. Yeni bulgular, anne-çocuk veya aile olduğu düşünülen bazı kurbanların aslında akraba olmadığını gösterirken, Pompeii halkının genetik çeşitliliğini de gözler önüne serdi.
VEZÜV'DE YIKICI PATLAMA
MS 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması, Pompeii kentini yerle bir ederek binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Kalın kül tabakası, felakette hayatını kaybedenlerin vücut şekillerini asırlar boyunca korudu.