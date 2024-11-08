DNA analizi ortaya çıkardı: Pompeii tarihi baştan yazıldı!

SARILARAK ÖLENLERİN KİMLİĞİ YANILTICI ÇIKTI

Başka bir örnek ise sarılarak ölen iki kişinin kız kardeş veya anne-kız oldukları düşünülüyordu. Ancak bu kişilerden en az birinin erkek olduğu ve aralarında anne tarafından bir akrabalık bağı bulunmadığı tespit edildi.