DNA analizleri ortaya çıkardı: Erkekler iç güveyi olarak yaşıyordu
Demir Çağı Britanya’sına ait yeni genetik bulgular, erkeklerin eşlerinin ailelerine katıldığı matrilokal bir yaşam düzenini ortaya çıkardı. DNA analizleri ve mezar kalıntıları, o dönem kadınlarının yüksek statüsünü ve toplumsal gücünü doğruladı.
Demir Çağı Britanya’sında erkeklerin, eşlerinin ailelerine katılmak için kendi ailelerinden ayrıldığına dair yeni DNA bulguları, dönemin toplumsal yapısıyla ilgili önemli ipuçları sunuyor.
Trinity College Dublin’den Dr. Lara Cassidy’nin liderliğindeki araştırma ekibi, bu dönemdeki yerleşimlerde "matrilokalite" (kadınların yerleşim yerinde kalıp erkeklerin taşınması) uygulamasının yaygın olduğunu ortaya koydu.