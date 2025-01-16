DNA analizleri ortaya çıkardı: Erkekler iç güveyi olarak yaşıyordu

Araştırma ekibi, benzer bulgulara Britanya’daki diğer Demir Çağı mezar alanlarında da rastladı ve matrilokalite uygulamasının bu dönemde adanın geneline yayılmış olabileceğini belirtti.

Cassidy, matrilokalitenin kadınların toplumsal ve politik güçlenmesinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade ederek, “Kadınlar yerleşim yerinde kaldığında, toprak miras alma, yerel ekonomide etkin rol oynama ve toplumda etkili olma şansları artar,” dedi.