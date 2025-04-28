DNA ve anatomi analizleriyle Selçuklu sultanlarının profili çıkarıldı

SULTANLARIN HASTALIKLARI DA TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarda, Anadolu Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri gibi birçok ayrıntının tespit edildiğini dile getiren Taş, şöyle konuştu:

"Anadolu Selçuklu Devleti tarihinin birincil kaynak yazarı olarak gösterilen İbni Bibi'nin kitabı ile Bizans tarihçilerinin betimlemelerine göre, 2. Kılıçarslan'ın çok kısa boylu olduğuna dair kayıtlar var. Halbuki 2. Kılıçarslan'ın 1 metre 83 santimetre boyunda olduğu, ilerleyen yaşlarda kemik yapısı değiştiğinden dolayı kamburlaşarak boyunun daha kısa algılandığı ortaya çıktı.

1. Gıyaseddin'in, Bizans tarihçilerine göre bir Bizans şövalyesi tarafından başı kesilerek şehit edildiği bilgisi var ama biz bu çalışmayla savaşta arkadan saldırılarak şehit edildiğine ulaştık. Kösedağ Savaşı'nı kaybeden 2. Gıyaseddin'in ise genetik birçok rahatsızlığının olduğunu, romatoid artrit (eklemleri etkileyen uzun süreli bir otoimmün hastalık) nedeniyle kafatası formunda ciddi sıkıntılar oluştuğu gibi birçok bilgiye ulaştık."