DNA ve anatomi analizleriyle Selçuklu sultanlarının profili çıkarıldı

Anadolu Selçuklu Devleti'nin hanedan türbesinden çıkarılan naaş kalıntılarında yapılan DNA ve anatomi analiziyle bazı sultanların profili hakkında detaylı bilgiler elde edildi.

DNA ve anatomi analizleriyle Selçuklu sultanlarının profili çıkarıldı - 1

Yüz ve beden gerçekliklerine uygun silikon heykelleri, ekibiyle 6 yılda tamamlayan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutluhan Taş, bu süreçte hanedan üyeleri hakkında tarihi ve genetik bilgilere ulaştı.

N-LIFE HABERLERİ

DNA ve anatomi analizleriyle Selçuklu sultanlarının profili çıkarıldı - 2

Çalışmalar çerçevesinde yapılan 12'si sultan 17 hanedan üyesinin silikon heykeli, Konya Büyükşehir Belediyesinin Dar-ül Mülk Sergi Sarayı'nda yaklaşık 2 yıldır ziyaret ediliyor.

DNA ve anatomi analizleriyle Selçuklu sultanlarının profili çıkarıldı - 3

Taş, silikon heykel çalışma kapsamında, beden bütünlüğü yeniden sağlanan Anadolu Selçuklu sultanlarının yeniden yüzlendirmeleri yapıldı.

Projenin, çok uzun soluklu ve alanında uzman kişilerce ele alındığını belirten Taş, "Selçuklu sultanlarından alınan DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Orada sultanların soy bağları, fenotipleri (genetik ve fiziksel özellikler) belirlendi. Yapılan tespitlerle baba-oğul, dede-torun ilişkileri, ırk bağları ve buna bağlı doku kalınlıkları ile uzunlukları da tespit edildikten sonra yüzlendirmeleri yapıldı" diye konuştu.

DNA ve anatomi analizleriyle Selçuklu sultanlarının profili çıkarıldı - 4

SULTANLARIN HASTALIKLARI DA TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarda, Anadolu Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri gibi birçok ayrıntının tespit edildiğini dile getiren Taş, şöyle konuştu:

"Anadolu Selçuklu Devleti tarihinin birincil kaynak yazarı olarak gösterilen İbni Bibi'nin kitabı ile Bizans tarihçilerinin betimlemelerine göre, 2. Kılıçarslan'ın çok kısa boylu olduğuna dair kayıtlar var. Halbuki 2. Kılıçarslan'ın 1 metre 83 santimetre boyunda olduğu, ilerleyen yaşlarda kemik yapısı değiştiğinden dolayı kamburlaşarak boyunun daha kısa algılandığı ortaya çıktı.

1. Gıyaseddin'in, Bizans tarihçilerine göre bir Bizans şövalyesi tarafından başı kesilerek şehit edildiği bilgisi var ama biz bu çalışmayla savaşta arkadan saldırılarak şehit edildiğine ulaştık. Kösedağ Savaşı'nı kaybeden 2. Gıyaseddin'in ise genetik birçok rahatsızlığının olduğunu, romatoid artrit (eklemleri etkileyen uzun süreli bir otoimmün hastalık) nedeniyle kafatası formunda ciddi sıkıntılar oluştuğu gibi birçok bilgiye ulaştık."

DNA ve anatomi analizleriyle Selçuklu sultanlarının profili çıkarıldı - 5

Taş, bu eserlerin Türk milleti, Türk tarihi ve Anadolu Selçuklu sultanları adına çok değerli bilgi sunduğu için kendisini de gururlandırdığını söyledi.

DNA ve anatomi analizleriyle Selçuklu sultanlarının profili çıkarıldı - 6
DNA ve anatomi analizleriyle Selçuklu sultanlarının profili çıkarıldı - 7
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