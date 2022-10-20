Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri

Bu yılki Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri, 2022 yarışmaları için final kısa listeye alınan görüntüler bugün yayınladı. 40 bağımsız fotoğraf ve 10 portföy girişinden oluşan kısa liste, hayvanların ilgi çekici ve komik anlarını gözler önüne seriyor. Bu görüntüler, dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından çekildi. Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafları Ödülleri, 2015 yılında vahşi yaşam fotoğrafçılığının daha esprili tarafına odaklanan aynı zamanda vahşi yaşamın korunmasını teşvik etmede önemli bir rolü olucak bir yarışma oluşturmak isteyen fotoğrafçılar Paul Joynson-Hicks MBE ve Tom Sullam tarafından kuruldu. Genel Kazanan, Kategori ve Övgüye Değer Kazananlar 8 Aralık'ta açıklanacak.

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 1

MARTIN GRACE

Falkland Adaları

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 2

EMMANUEL DO LİNH SAN

Kalahari, Güney Afrika

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 3

JEAN JACQUES ALCALAY

Kruger Ulusal Parkı, Güney Afrika

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 4

ARTURO TELLE THIEMANN

Faial Adası, Portekiz

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 5

JOHN CHANEY

Alaska

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 6

AHMED ALAHMED

Suudi Arabistan

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 7

CORİNNE KOZOK

Farne Adaları

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 8

SHULİ GREENSTEİN

Güney İsrail

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 9

TİMEA AMBRUS

Macaristan

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 10

JORN VANGOİDTSENHOVEN

Wyoming, ABD

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 11

MARK SCHOCKEN

Largo, Florida (ABD)

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 12

ANDREW PEACOCK

Kar Adası, Antarktika

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 13

VİNCE BURTON

Amboseli Ulusal Parkı, Kenya

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 14

BOJAN BENCİC

Park Maksimir, Zagreb (Hırvatistan)

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 15

LEE ZHENGXİNG

Zhuque Ulusal Orman Parkı, Xi'an (Çin)

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 16

SOPHİE HART

Singapur

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 17

LİNCOLN MACGREGOR

Etty Bay, Avustralya

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 18

DAVE SHAFFER

Wisconsin, ABD

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 19

VALTTERİ MULKAHAİNEN

Martinselkonen, Finlandiya

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 20

JANNİFER HADLEY

Serengeti, Tanzanya

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 21

SAVERİO GATTO

Kruger Ulusal Parkı, Güney Afrika

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 22

ARSHDEEP SİNGH

Bikaner, Hindistan

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 23

THOMAS VİJAYAN

Antarktika

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 24

PAOLO MİGNOSA

Kurile Gölü, Rusya

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 25

RYAN SİMS

Juanita Bay Parkı, Kirkland, Washington (ABD)

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 26

MİROSLAV SRB

Florida, ABD

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 27

ALEX PANSİER

Hollanda

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 28

FEDERİCA VİNCİ

Baphuon Tapınağı, Kamboçya

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 29

PAUL EİJKEMANS

Marsa Shagra, Egypt

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 30

MİCHAEL EASTWELL

Cape Hillsborough, Avustralya

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 31

KEVİN LOHMAN

San Jose, Kaliforniya (ABD)

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 32

JENNİFER HADLEY

Falkland Adaları, Güney Amerika

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 33

JAGDEEP RAJPUT

Keoladeo Millî Parkı, Hindistan

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 34

ANDY EVANS

Kinabatangan, Sabah (Malezya)

Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri - 35

AHMED ALAHMED

Suudi Arabistan

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER