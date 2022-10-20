Doğanın komik tarafı | 2022 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri

Falkland Adaları
Kalahari, Güney Afrika
Kruger Ulusal Parkı, Güney Afrika
Faial Adası, Portekiz
Alaska
Suudi Arabistan
Farne Adaları
Güney İsrail
Macaristan
Wyoming, ABD
Largo, Florida (ABD)
Kar Adası, Antarktika
Amboseli Ulusal Parkı, Kenya
Park Maksimir, Zagreb (Hırvatistan)
Zhuque Ulusal Orman Parkı, Xi'an (Çin)
Singapur
Etty Bay, Avustralya
Wisconsin, ABD
Martinselkonen, Finlandiya
Serengeti, Tanzanya
Kruger Ulusal Parkı, Güney Afrika
Bikaner, Hindistan
Antarktika
Kurile Gölü, Rusya
Juanita Bay Parkı, Kirkland, Washington (ABD)
Florida, ABD
Hollanda
Baphuon Tapınağı, Kamboçya
Marsa Shagra, Egypt
Cape Hillsborough, Avustralya
San Jose, Kaliforniya (ABD)
Falkland Adaları, Güney Amerika
Keoladeo Millî Parkı, Hindistan
Kinabatangan, Sabah (Malezya)
Suudi Arabistan