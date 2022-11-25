Doğaya Kanat Açtık Projesi yeni rotalarında: Görüntülenen kuş türü sayısı 324’e yükseldi

‘Doğaya Kanat Açtık’ projesi kapsamında son bir yılda Alper Tüydeş tarafından görüntülenen ve kaydedilen kuş sayısı 324’e yükseldi. Projenin son etabında İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale rotasını yapan Tüydeş, bölgenin yerleşik ve göçmen kuş türlerini gözlemledi.
Doğuş Otomotiv’in doğa ve çevrenin korunması, sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği projenin İstanbul’daki bölümünde Tüydeş, Türkiye’de çok nadir görünen Çalıkuşu Çıvgını’nı görüntülemeyi başardı.
Kayıtlara göre daha önce Türkiye’de altı kez fotoğraflanabilen bu türün göründüğü bilgisi kuş gözlemcileri arasında heyecan yarattı. Ülkenin nadir türlerinden olan bu kuşu görmek amacıyla rotasını İstanbul’a çeviren Tüydeş, sadece 4 gram ağırlığındaki, uzaklardan gelen İstanbul’un misafirini görüntülemeyi başardı.
Ayrıca İstanbul’da kısa süre önce yayılım göstermeye başlayan Akyanaklı Arapbülbülü kuşlarını da fotoğraflayan Tüydeş, İstanbul’un bu beklenmeyen misafirlerini de bu tura dahil etmiş oldu. Ülkemizin güney bölgelerinde nadir kaydı olan Akyanaklı Arapbülbülleri, genellikle Suriye’den Hindistan’a kadar olan güney bölgelerde dağılım gösteriyor. Kafes kaçkını oldukları düşünülen bireylerin İstanbul’a adapte olmasıyla bölgede sayılarının arttığı tahmin ediliyor ve İstanbul’u kendilerine yeni evleri olarak belirlemiş gibiler.
İstanbul’un ardından gözlemlerine Bursa’da devam eden Alper Tüydeş, bir hafta önce İstanbul’da görüntülemeyi başardığı Çalıkuşu Çıvgını’nı bu kez Karacabey Longozu’nda ve Türkiye’de sekizinci kez fotoğrafladı. Tüydeş böylece Bursa’da görülen kuş türü sayısının 331 yükselmesini de sağladı.
Karacabey Kocaçay Deltası, Uluabat Gölü ile Balıkesir Manyas Kuş Cenneti Gölü’nde gözlemlerine devam eden Tüydeş “Artık kuş türlerimiz alanlardaki yerlerini almaya başladı. Yaz türlerimizi yolcu etmiştik. Onlardan boşalan yerlere gelen Suçullukları, ördekler, pelikanlar, flamingolar, Yağmurcunlar, çulluklar ortalığı şenlendirdi. Bu türler kışı bizim ülkemizde geçirdikten sonra yaz geldiğinde yeniden kuzeydeki üreme alanlarına geri dönecekler" dedi.
“Doğaya Kanat Açtık” projesi kapsamında Çanakkale’yi de ziyaret eden Tüydeş burada yaptığı çekimlerde şehir silueti ile kuşları bir araya getirmeyi başardı. Yaban hayatını fotoğraflarken şehirle özdeşleştirdiği çalışmalarla insanlara belgesellerde izledikleri doğanın çok da uzak olmadığını anlatmaya çalıştığını ifade eden Alper Tüydeş, Çanakkale’de bunun güzel bir örneğini sergilediğini belirtti. Bu tarz çalışmalarda topluma mal olmuş ve bilinen yapıların siluetinde yaban hayatı fotoğraflarını kesiştirmeye ayrıca çaba sarf ettiğini vurgulayan Tüydeş, “Tabi bu her şehirde mümkün olmuyor veya bu kadar etkileyici boyuta ulaşmıyor. Ama Çanakkale harika gün batımı ve türleriyle bence en güzellerinden biri oldu” dedi.
Çanakkale'nin yaban hayatı ile şehir ışıkları ve köprü siluetini bir araya getiren Tüydeş, Çanakkale'de yaptığı çekimlerde Kuğu, Flamingo, Gümüş Yağmurcun, Kara Karınlı Kumkuşu ve Kızılbacak gibi kuş türlerini görüntüledi.
Tüydeş, Doğaya Kanat Açtık Projesi çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çektiği başta kuşlar olmak üzere tüm yaban hayatı fotoğraflarını 2023 yılının ilk aylarında yeni nesil interaktif bir sergi ile Galataport’taki Doğuş Otomotiv Plus'ta doğa severlerle buluşturacak.
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