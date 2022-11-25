Doğaya Kanat Açtık Projesi yeni rotalarında: Görüntülenen kuş türü sayısı 324’e yükseldi

“Doğaya Kanat Açtık” projesi kapsamında Çanakkale’yi de ziyaret eden Tüydeş burada yaptığı çekimlerde şehir silueti ile kuşları bir araya getirmeyi başardı. Yaban hayatını fotoğraflarken şehirle özdeşleştirdiği çalışmalarla insanlara belgesellerde izledikleri doğanın çok da uzak olmadığını anlatmaya çalıştığını ifade eden Alper Tüydeş, Çanakkale’de bunun güzel bir örneğini sergilediğini belirtti. Bu tarz çalışmalarda topluma mal olmuş ve bilinen yapıların siluetinde yaban hayatı fotoğraflarını kesiştirmeye ayrıca çaba sarf ettiğini vurgulayan Tüydeş, “Tabi bu her şehirde mümkün olmuyor veya bu kadar etkileyici boyuta ulaşmıyor. Ama Çanakkale harika gün batımı ve türleriyle bence en güzellerinden biri oldu” dedi.