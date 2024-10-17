Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de Galataport'ta

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Galataport İstanbul’da vereceği iki özel konserle kutlayacak. Türkiye’nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası olan DÇSO’ya, Devlet Opera ve Balesi’nin değerli sanatçıları soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve mezzosoprano Ezgi Karakaya da sahnede eşlik edecek.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de Galataport'ta - 1

Geleneksel hale gelen DÇSO Cumhuriyet Bayramı konserleri, bu yıl da 29 Ekim’de Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda saat 14.00 ve 16.30’da izleyicilerle buluşacak. Her iki konser de halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek. 

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Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de Galataport'ta - 2

Konserlerin şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü, Türkiye'nin önde gelen orkestra şeflerinden Prof. Rengim Gökmen üstlenecek. Yaklaşık 70 yetenekli DÇSO öğrencisinin sahne alacağı bu muhteşem müzik şöleninde, izleyiciler unutulmaz bir müzik deneyimi yaşayacak. 

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de Galataport'ta - 3

Konserlerin hazırlık süreci de en az kendisi kadar etkileyici. Türkiye genelinde 6 farklı ilde eş zamanlı yapılan provalara, 24 üniversiteden yaklaşık 140 öğrenci katılıyor.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de Galataport'ta - 4

Bu 6 hafta süren yoğun çalışma dönemine, DÇSO Sanat Kurulu’ndaki 4 şefin yanı sıra 3 yardımcı eğitmen de katkı sağlıyor. 

Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu en unutulmaz şekilde yansıtmak üzere hazırlanan repertuvarda, herkesin aşina olduğu ve keyifle eşlik edeceği Carmen, Ay Gız, Aman Avcı gibi çok değerli Türk ve yabancı aryalar bulunuyor. Bunun yanı sıra müziği Carlos Gardel’e ait olan ve Kadın Kokusu filmiyle akıllara kazınan ünlü tango Por Una Cabeza ve yayınlandığı dönem herkesi ekran başına kilitleyen Kurtuluş dizisinin müziklerinden Muammer Sun’a ait Savaş Müziği de yine DÇSO’nun 29 Ekim’de çalacağı eserler arasında yer alıyor.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de Galataport'ta - 5

Orkestra her sene olduğu gibi, Cumhuriyet Bayramı’na vurgu yapan önemli marşları da izleyenlerle birlikte seslendirmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.  2006 yılında Doğuş Grubu'nun kurucu desteğiyle faaliyete başlayan DÇSO, klasik müziği çocuklar ve gençler aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırma misyonunu başarıyla sürdürüyor. DÇSO bu yıl da Cumhuriyet Bayramı'nda Galataport İstanbul Doğuş Meydanı’nda sahne alarak, genç yeteneklerin enerjisiyle sanatın gücünü birleştirecek. 

DOĞUŞ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI HAKKINDA

Türkiye'nin ilk ve tek daimî ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 2006 yılında klasik müziği çocuklar ve gençler aracılığıyla yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu. Prof. Rengim Gökmen’in şefliğindeki orkestra, Türkiye’nin farklı konservatuvarlarında eğitim gören 1.100’den fazla çocuğu bir araya getirerek büyük bir başarıya imza attı. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında 83 konser gerçekleştiren DÇSO, ünlü sanatçılarla ve orkestralarla birlikte sahne alarak müziği daha geniş kitlelere taşıdı ve 100 binden fazla izleyiciye ulaştı. 

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