Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de Galataport'ta
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Galataport İstanbul’da vereceği iki özel konserle kutlayacak. Türkiye’nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası olan DÇSO’ya, Devlet Opera ve Balesi’nin değerli sanatçıları soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve mezzosoprano Ezgi Karakaya da sahnede eşlik edecek.
Geleneksel hale gelen DÇSO Cumhuriyet Bayramı konserleri, bu yıl da 29 Ekim’de Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda saat 14.00 ve 16.30’da izleyicilerle buluşacak. Her iki konser de halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.