Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de Galataport'ta

Orkestra her sene olduğu gibi, Cumhuriyet Bayramı’na vurgu yapan önemli marşları da izleyenlerle birlikte seslendirmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. 2006 yılında Doğuş Grubu'nun kurucu desteğiyle faaliyete başlayan DÇSO, klasik müziği çocuklar ve gençler aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırma misyonunu başarıyla sürdürüyor. DÇSO bu yıl da Cumhuriyet Bayramı'nda Galataport İstanbul Doğuş Meydanı’nda sahne alarak, genç yeteneklerin enerjisiyle sanatın gücünü birleştirecek.

DOĞUŞ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI HAKKINDA

Türkiye'nin ilk ve tek daimî ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 2006 yılında klasik müziği çocuklar ve gençler aracılığıyla yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu. Prof. Rengim Gökmen’in şefliğindeki orkestra, Türkiye’nin farklı konservatuvarlarında eğitim gören 1.100’den fazla çocuğu bir araya getirerek büyük bir başarıya imza attı. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında 83 konser gerçekleştiren DÇSO, ünlü sanatçılarla ve orkestralarla birlikte sahne alarak müziği daha geniş kitlelere taşıdı ve 100 binden fazla izleyiciye ulaştı.