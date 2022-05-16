Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında bilet satışının düşmesine rağmen gişede yine lider (13-15 Mayıs 2022 ABD gişe rakamları)

Haberler | 16.05.2022 - 14:17
10. Yetenekli Bay Cage (The Unbearable Weight of Massive Talent)
1,1 milyon dolar
9. Family Camp
1,4 milyon dolar
8. Kuzeyli (The Northman)
1,7 milyon dolar
7. Kayıp Şehir (The Lost City)
1,7 milyon dolar
6. Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları
2,4 milyon dolar
5. Her Şey Her Yerde Aynı Anda
3,3 milyon dolar
4. Tepki (Firestarter)
3,8 milyon dolar
3. Kirpi Sonic 2
4,6 milyon dolar
2. The Bad Guys
6,9 milyon dolar
1. Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında
61 milyon dolar