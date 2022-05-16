Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında bilet satışının düşmesine rağmen gişede yine lider (13-15 Mayıs 2022 ABD gişe rakamları)

Haberler | 16.05.2022 - 14:17

Tüm dünyada 6 Mayıs'ta vizyona giren Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen son filmi 'Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında', bilet satışlarındaki yüzde 67 oranında düşüşe rağmen 61 milyon dolarlık hasılatıyla hafta sonu gişesinde yine lider durumda. Film, vizyona girdiği ilk haftada 185 milyon dolarlık hasılatla 2022'nin en iyi açılış yapan filmi olmuştu. İşte 13-15 Mayıs 2022 ABD gişe rakamları...

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında bilet satışının düşmesine rağmen gişede yine lider (13-15 Mayıs 2022 ABD gişe rakamları) - 1

10. Yetenekli Bay Cage (The Unbearable Weight of Massive Talent)

1,1 milyon dolar

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında bilet satışının düşmesine rağmen gişede yine lider (13-15 Mayıs 2022 ABD gişe rakamları) - 2

9. Family Camp

1,4 milyon dolar

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında bilet satışının düşmesine rağmen gişede yine lider (13-15 Mayıs 2022 ABD gişe rakamları) - 3

8. Kuzeyli (The Northman)

1,7 milyon dolar

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında bilet satışının düşmesine rağmen gişede yine lider (13-15 Mayıs 2022 ABD gişe rakamları) - 4

7. Kayıp Şehir (The Lost City)

1,7 milyon dolar

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında bilet satışının düşmesine rağmen gişede yine lider (13-15 Mayıs 2022 ABD gişe rakamları) - 5

6. Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları

2,4 milyon dolar

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında bilet satışının düşmesine rağmen gişede yine lider (13-15 Mayıs 2022 ABD gişe rakamları) - 6

5. Her Şey Her Yerde Aynı Anda

3,3 milyon dolar

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında bilet satışının düşmesine rağmen gişede yine lider (13-15 Mayıs 2022 ABD gişe rakamları) - 7

4. Tepki (Firestarter)

3,8 milyon dolar

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında bilet satışının düşmesine rağmen gişede yine lider (13-15 Mayıs 2022 ABD gişe rakamları) - 8

3. Kirpi Sonic 2

4,6 milyon dolar

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında bilet satışının düşmesine rağmen gişede yine lider (13-15 Mayıs 2022 ABD gişe rakamları) - 9

2. The Bad Guys

6,9 milyon dolar

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında bilet satışının düşmesine rağmen gişede yine lider (13-15 Mayıs 2022 ABD gişe rakamları) - 10

1. Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında

61 milyon dolar

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