Dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı
Antalya Haşim İşcan Mahallesi'nde, dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad dönemine ait olduğu değerlendirilen kuş ve hayat ağacı figürleri korumaya alındı.
Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden olan ve koruma altında bulunan Haşim İşcan Mahallesi'ndeki bir yapının düşen sıvasının altından Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad dönemine ait olduğu değerlendirilen kuş ve hayat ağacı figürleri ortaya çıktı. Plan ve proje çalışmaları çerçevesinde yapının korunacağı bildirildi.