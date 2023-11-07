Dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı

Muratpaşa ilçesinde yer alan ve Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden olan Haşim İşcan Mahallesi'nde, günümüzde kültürevi olarak kullanılan bir yapının üst köşesindeki sıva bir süre önce kendiliğinden düştü. Ortaya ise kuş ve hayat ağacı figürleri çıktı. Durum Antalya Valiliği Koruma ve Restorasyon Uzmanı Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Cemil Karabayram'a bildirildi.

Ekibiyle bölgeye gelen Karabayram, yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından figürlerin Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad dönemine ait olduğu değerlendirdi. Plan ve proje çalışmaları çerçevesinde yapının korunması sağlanacak. Öte yandan, sıvanın yumuşak olması nedeniyle figürlere herhangi bir zarar vermediği kaydedildi. Karabayram, Antalya'nın en eski mahallelerinden Haşim İşcan'da 16-19. yüzyıllar arasına ait sivil mimari izlerinin bulunduğunu söyledi.