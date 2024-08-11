Donald Trump, Celine Dion'un "Titanik" için seslendirdiği şarkıyı kullandı: İznim alınmadı!

"Titanic" filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, başkan adayı Donald Trump'ın şarkısını kullanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Donald Trump, Celine Dion'un "Titanik" için seslendirdiği şarkıyı kullandı: İznim alınmadı! - 1

2022 yılında "katı kişi sendromu"na yakalanan ünlü sanatçı Celine Dion, başkan adayı Donald Trump'a ateş püskürdü.

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Montana'daki mitingde Dion'ın "Titanik" (1998) filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısını kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Donald Trump, Celine Dion'un "Titanik" için seslendirdiği şarkıyı kullandı: İznim alınmadı! - 2

Celine Dion'un ekibi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı, başkanlık seçim etkinliğinde Dion'un şarkısını "izinsiz" bir şekilde kullanması nedeniyle eleştirdi.

Donald Trump, Celine Dion'un "Titanik" için seslendirdiği şarkıyı kullandı: İznim alınmadı! - 3

X'te yayınlanan açıklamada, Dion'un ekibi, şarkının kullanımını "onaylamadıklarını" söyledi ve "Ve gerçekten, o şarkı mı?" diye ekledi.

Neil Young, Queen ve Rolling Stones gibi sanatçı ve gruplar daha önce Trump'ın seçim mitinglerinde şarkılarını kullanmasından şikayetçi olmuştu.

Donald Trump, Celine Dion'un "Titanik" için seslendirdiği şarkıyı kullandı: İznim alınmadı! - 4

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şarkının mitingde kullanılmasına hiçbir şekilde izin verilmemiştir ve Celine Dion bunu veya benzer bir kullanımı desteklememektedir... Ve gerçekten, o şarkıyı mı seçtiniz?"

5 Grammy ödüllü "My Heart Will Go On" şarkısı, Dion'un en bilinen şarkılarından biridir.

Donald Trump, Celine Dion'un "Titanik" için seslendirdiği şarkıyı kullandı: İznim alınmadı! - 5

17 YILDIR GİZLİYORDU 

Öte yandan şarkıcı,  Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti.

Dion'un omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan "I Am: Céline Dion" isimli belgeselini hayranlarıyla buluşturdu. 17 yıldır hastalığını gizleyen şarkıcı bu sefer hastalığının tüm detaylarını paylaşmayı tercih etti. 

Donald Trump, Celine Dion'un "Titanik" için seslendirdiği şarkıyı kullandı: İznim alınmadı! - 6

"HİÇ BEKLEMİYORDUK" 

Şarkıcının nefes almakta zorlandığı ve vücudunu kontrol edemediği o anlar sosyal medyada gündem oldu. Belgeselin yönetmeni Irene Taylor, "Nöbet geçirmesini hiç kimse beklemiyordu. Bunu hiç konuşmamıştık. Çekim esnasında böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştik" dedi.

Donald Trump, Celine Dion'un "Titanik" için seslendirdiği şarkıyı kullandı: İznim alınmadı! - 7

YÖNETMEN ÇEKİMİ DURDURMADI 

Yönetmen sözlerine "Ona fiziksel anlamda yardım edemezdim, bunun için başkaları vardı. Kendime 'Yapmam gereken bir iş var. Bu görüntüyü sonra kullanır mıyız bilmiyorum ama çekmeye devam edeceğim' dedim. Çünkü 8 aydır Celine'i çekiyordum ve bana hiç durmamı söylemedi. Hatta bana 'İznimi istemeden ne istersen yap' dedi. Ben de işimi yaptım" diye devam etti.

ŞARKICI BU SAHNELERİ ÖZELLİKLE İSTEDİ

Belgesel son halini aldığında yönetmen her ne kadar bu sahneleri çıkarmak istese de şarkıcı nöbet geçirdiği sahneleri belgesele dahil etmek istedi. Böylece katı kişi sendromuna dair daha gerçekçi bir deneyim sunacaktı.

Donald Trump, Celine Dion'un "Titanik" için seslendirdiği şarkıyı kullandı: İznim alınmadı! - 8

"O SAHNEYİ KESMENİZİ İSTEMİYORUM"

Yönetmen "Belgeselin çoğunda ağladı. Onu göz ucuyla izliyordum ama izlemekten biraz utanıyordum çünkü bu onun için çok samimi bir andı. Bana söylediği ilk şey 'Bu filmin bana yardımcı olabileceğini düşünüyorum' oldu. Sonra 'Bu filmin başkalarının benim bedenimde olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamalarına yardımcı olabileceğini düşünüyorum.' dedi. O sahneyi kesmenizi istemiyorum ve kesmeyin.' Ve 'o sahne' derken ne demek istediğini biliyorduk" dedi.

KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

Dünya çapında 1 ila 2 milyon insanı etkileyen katı kişi sendromu, kas spazmlarına ve zamanla kötüleşen ağrılı sertliğe neden olur. Nörolojik ve otoimmün bir hastalık olan katı kişi sendromu, daha aşırı formlarda, insanların yürümelerini veya günlük yaşamlarını sürdürmelerini engelleyebilir. Tedavi edilebilir değildir, ancak semptomlar ilaç tedavisi ile yönetilebilir ve hafifletilebilir.

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