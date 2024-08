Donald Trump, Celine Dion'un "Titanik" için seslendirdiği şarkıyı kullandı: İznim alınmadı!

2022 yılında "katı kişi sendromu"na yakalanan ünlü sanatçı Celine Dion, başkan adayı Donald Trump'a ateş püskürdü.

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Montana'daki mitingde Dion'ın "Titanik" (1998) filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısını kullandı.