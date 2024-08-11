Donald Trump, Celine Dion'un "Titanik" için seslendirdiği şarkıyı kullandı: İznim alınmadı!
"Titanic" filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, başkan adayı Donald Trump'ın şarkısını kullanmasıyla ilgili açıklama yaptı.
2022 yılında "katı kişi sendromu"na yakalanan ünlü sanatçı Celine Dion, başkan adayı Donald Trump'a ateş püskürdü.
ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Montana'daki mitingde Dion'ın "Titanik" (1998) filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısını kullandı.