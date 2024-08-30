Donald Trump sanatçıların hedefinde! "Şarkılarımızı kullanma"

BİRÇOK SANATÇI ŞİKAYETÇİ

Son olarak Foo Fighters, "My Hero" adlı şarkılarının izinsiz bir şekilde kullanıldığını savunmuştu. Foo Fighters'ın bir temsilcisi Variety'ye grubun bu kullanımı onaylamadığını "Foo Fighters'tan izin istenmedi ve istenseydi de vermezlerdi. Ayrıca bu kullanımdan elde edilen telif hakları Harris/Walz kampanyasına bağışlanacaktır" sözleriyle ifade etti.

Ancak Trump sözcüsü Steven Cheung, şarkının kullanımı için onay aldıklarını ifade etti.

"Şarkıyı kullanma iznimiz var" diyen Cheung sosyal medyada, şarkının kullanımı hakkında bir makaleyi alıntıladı ve grubun "It’s Times Like These" adlı şarkısına atıfta bulunarak gerekli izinleri aldıklarını belirtti.