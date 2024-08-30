Donald Trump sanatçıların hedefinde! "Şarkılarımızı kullanma"
"Gimme! Gimme! Gimme!", "Mamma Mia" ve "Money, Money, Money" gibi şarkılarla tanınan İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA grubu, Başkan adayı Donald Trump'ın grubun şarkılarını kullanmasını istemiyor.
Daha önce ünlü müzisyenlerin şarkılarını izinsiz bir şekilde kampanyalarında kullandığı için tepki çeken Başkan adayı Donald Trump şimdi de ABBA grubunun hedefi oldu.
Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson ve Björn Ulvaeus'tan oluşan ABBA grubu, yakın zamanda düzenlenen bir mitingde şarkılarının izinsiz kullanıldığını fark etmesinin ardından Trump'ın başkanlık seçimlerinde müziklerini kullanmayı bırakmasını talep ediyor.