Donald Trump sanatçıların hedefinde! "Şarkılarımızı kullanma"

"Gimme! Gimme! Gimme!", "Mamma Mia" ve "Money, Money, Money" gibi şarkılarla tanınan İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA grubu, Başkan adayı Donald Trump'ın grubun şarkılarını kullanmasını istemiyor.

Donald Trump sanatçıların hedefinde! "Şarkılarımızı kullanma" - 1

Daha önce ünlü müzisyenlerin şarkılarını izinsiz bir şekilde kampanyalarında kullandığı için tepki çeken Başkan adayı Donald Trump şimdi de ABBA grubunun hedefi oldu.

Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson ve Björn Ulvaeus'tan oluşan ABBA grubu, yakın zamanda düzenlenen bir mitingde şarkılarının izinsiz kullanıldığını fark etmesinin ardından Trump'ın başkanlık seçimlerinde müziklerini kullanmayı bırakmasını talep ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Donald Trump sanatçıların hedefinde! "Şarkılarımızı kullanma" - 2

ABBA'nın temsilcisi CNN'e yaptığı açıklamada, gruptan veya plak şirketi Universal Music'ten izin talep alınmadığını ifade etti.

CNN'e yaptığı açıklamada, grubun temsilcisi şunları söyledi:

"ABBA yakın zamanda Trump etkinliğinde müziklerinin ve videolarının izinsiz kullanıldığını internette yayınlanan videolar aracılığıyla öğrendi. Sonuç olarak, ABBA ve temsilcisi bu tür içeriklerin derhal kaldırılmasını ve silinmesini talep etti. Hiçbir talepte bulunulmadı; bu nedenle hiçbir izin veya lisans verilmedi."

Donald Trump sanatçıların hedefinde! "Şarkılarımızı kullanma" - 3

"İZİN ALDIK"

Trump'ın ekibinden ise "BMI ve ASCAP ile yaptığımız anlaşma nedeniyle ABBA müziği çalma iznimiz var" yanıtı geldi.

Donald Trump sanatçıların hedefinde! "Şarkılarımızı kullanma" - 4

BİRÇOK SANATÇI ŞİKAYETÇİ

Son olarak Foo Fighters, "My Hero" adlı şarkılarının izinsiz bir şekilde kullanıldığını savunmuştu. Foo Fighters'ın bir temsilcisi Variety'ye grubun bu kullanımı onaylamadığını "Foo Fighters'tan izin istenmedi ve istenseydi de vermezlerdi. Ayrıca bu kullanımdan elde edilen telif hakları Harris/Walz kampanyasına bağışlanacaktır" sözleriyle ifade etti.

Ancak Trump sözcüsü Steven Cheung, şarkının kullanımı için onay aldıklarını ifade etti.

"Şarkıyı kullanma iznimiz var" diyen Cheung sosyal medyada, şarkının kullanımı hakkında bir makaleyi alıntıladı ve grubun "It’s Times Like These" adlı şarkısına atıfta bulunarak gerekli izinleri aldıklarını belirtti.

Donald Trump sanatçıların hedefinde! "Şarkılarımızı kullanma" - 5

BEYONCE'NİN ŞARKISINI KULLANDI

Trump son olarak, Beyonce'in şarkısını izinsiz kullanmıştı. Şarkıcının "Freedom" (Özgürlük) adlı şarkısı, Trump'ın 13 saniyelik kampanya videosunda kullanıldı.

Trump'ın kampanya temsilcisi Steven Cheung tarafından yayınlanan video kaldırıldı.

Donald Trump sanatçıların hedefinde! "Şarkılarımızı kullanma" - 6

"İZNİM ALINMADI"

Öte yandan Celine Dion da başkan adayı Donald Trump'a, şarkısını izinsiz kullanması sebebiyle ateş püskürdü.

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Montana'daki mitingde Dion'ın "Titanik" (1998) filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısını kullandı. 

Celine Dion'un ekibi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı, başkanlık seçim etkinliğinde Dion'un şarkısını "izinsiz" bir şekilde kullanması nedeniyle eleştirdi.

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