Donald Trump şimdi de Beyonce'nin şarkısını izinsiz kullandı
Başkan adayı Donald Trump, kampanyasında yine izinsiz şarkı kullandı. Daha önce Celine Dion'un "Titanik" filmi için seslendirdiği şarkıyı kullanan Trump, şimdi de Beyonce'nin "Freedom" (Özgürlük) şarkısını kullandı.
ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Beyonce'in şarkısını izinsiz kullandı. Şarkıcının "Freedom" (Özgürlük) adlı şarkısı, Trump'ın 13 saniyelik kampanya videosunda kullanıldı.
Trump'ın kampanya temsilcisi Steven Cheung tarafından yayınlanan video kaldırıldı.