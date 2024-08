Donald Trump şimdi de Beyonce'nin şarkısını izinsiz kullandı

"İZNİM ALINMADI"

Öte yandan Celine Dion da başkan adayı Donald Trump'a, şarkısını izinsiz kullanması sebebiyle ateş püskürdü.

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Montana'daki mitingde Dion'ın "Titanik" (1998) filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısını kullandı.

Celine Dion'un ekibi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı, başkanlık seçim etkinliğinde Dion'un şarkısını "izinsiz" bir şekilde kullanması nedeniyle eleştirdi.