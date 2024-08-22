Donald Trump şimdi de Beyonce'nin şarkısını izinsiz kullandı

Başkan adayı Donald Trump, kampanyasında yine izinsiz şarkı kullandı. Daha önce Celine Dion'un "Titanik" filmi için seslendirdiği şarkıyı kullanan Trump, şimdi de Beyonce'nin "Freedom" (Özgürlük) şarkısını kullandı.

Donald Trump şimdi de Beyonce'nin şarkısını izinsiz kullandı - 1

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Beyonce'in şarkısını izinsiz kullandı. Şarkıcının "Freedom" (Özgürlük) adlı şarkısı, Trump'ın 13 saniyelik kampanya videosunda kullanıldı.

Trump'ın kampanya temsilcisi Steven Cheung tarafından yayınlanan video kaldırıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Donald Trump şimdi de Beyonce'nin şarkısını izinsiz kullandı - 2

Trump'ın şarkıyı izinsiz kullandığı ortaya çıktı. Şarkının videonun çekildiği esnada kullanılıp kulanılmadığı veya Cheung'un şarkıyı videoya sonradan ekleyip eklemediği bilinmiyor.

Beyonce'nin telif hakları sebebiyle yasal bir adım atabileceği düşünülüyor.

Donald Trump şimdi de Beyonce'nin şarkısını izinsiz kullandı - 3

AYNI ŞARKI İÇİN HARRIS'E İZİN VERDİ

Sanatçı, Harris'e "Freedom" adlı şarkısını başkanlık kampanyasında kullanmasına izni vermişti.

Ayrıca, Beyonce'nin Kamala Harris'in kampanyası için 4 milyon dolar bağışta bulunacağı ortaya çıktı. 42 yaşındaki şarkıcının kampanya kapsamındaki bir etkinlikte de sahne alacağı ve bunun için programını boşalttığı iddia edildi.

Donald Trump şimdi de Beyonce'nin şarkısını izinsiz kullandı - 4

"İZNİM ALINMADI"

Öte yandan Celine Dion da başkan adayı Donald Trump'a, şarkısını izinsiz kullanması sebebiyle ateş püskürdü.

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Montana'daki mitingde Dion'ın "Titanik" (1998) filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısını kullandı. 

Celine Dion'un ekibi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı, başkanlık seçim etkinliğinde Dion'un şarkısını "izinsiz" bir şekilde kullanması nedeniyle eleştirdi.

Donald Trump şimdi de Beyonce'nin şarkısını izinsiz kullandı - 5

SWIFT'İN KENDİSİNİ DESTEKLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Donald Trump son olarak ABD seçimlerinde şarkıcı Taylor Swift'in kendisini desteklediğini öne sürdü.

Taylor Swift, bu seçim döneminde henüz hiçbir başkanlık adayını desteklemedi ancak Trump, şarkıcının desteğini kabul ettiğini söylüyor.

YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULDU

Truth Social adlı hesap, bazıları yapay zeka tarafından oluşturulmuş gibi görünen bir dizi Taylor Swift görseli paylaştı. Görsellerde Swift, Trump'ı destekliyormuş gibi görünüyor. Trump, bu paylaşıma "Kabul ediyorum!" yanıtını verdi.

Yapay zeka tarafından yaratılan fotoğraflardan birinde şarkıcı, "Taylor sizden Donald Trump'a oy vermenizi istiyor" yazısıyla Sam Amca (Uncle Sam) olarak tasvir ediliyor.

Diğer fotoğraflarda ise Swift hayranları "Swifties for Trump" tişörtleri giyiyor. Bu paylaşım, Trump'ı yanlış bilgi yaymakla suçlayan "Swifties" olarak bilinen Swift hayranlarının tepkisine yol açtı. Şarkıcı, 2024 seçimlerinde hangi adayı desteklediğini henüz açıklamadı.

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