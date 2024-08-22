Donald Trump şimdi de Beyonce'nin şarkısını izinsiz kullandı

SWIFT'İN KENDİSİNİ DESTEKLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Donald Trump son olarak ABD seçimlerinde şarkıcı Taylor Swift'in kendisini desteklediğini öne sürdü.

Taylor Swift, bu seçim döneminde henüz hiçbir başkanlık adayını desteklemedi ancak Trump, şarkıcının desteğini kabul ettiğini söylüyor.

YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULDU

Truth Social adlı hesap, bazıları yapay zeka tarafından oluşturulmuş gibi görünen bir dizi Taylor Swift görseli paylaştı. Görsellerde Swift, Trump'ı destekliyormuş gibi görünüyor. Trump, bu paylaşıma "Kabul ediyorum!" yanıtını verdi.

Yapay zeka tarafından yaratılan fotoğraflardan birinde şarkıcı, "Taylor sizden Donald Trump'a oy vermenizi istiyor" yazısıyla Sam Amca (Uncle Sam) olarak tasvir ediliyor.

Diğer fotoğraflarda ise Swift hayranları "Swifties for Trump" tişörtleri giyiyor. Bu paylaşım, Trump'ı yanlış bilgi yaymakla suçlayan "Swifties" olarak bilinen Swift hayranlarının tepkisine yol açtı. Şarkıcı, 2024 seçimlerinde hangi adayı desteklediğini henüz açıklamadı.