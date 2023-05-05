Drew Barrymore'dan Hollywood grevine destek

Hollywood stüdyolarıyla ücretle ilgili aylardır süren görüşmelerin anlaşmayla varamamasının ardından Amerikan Yazarlar Birliği (Writers Guild of America/WGA) yazarları, 2 Mayıs Salı günü greve başladı.
Bu yıl MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nin sunuculuğunu yapacak olan Drew Barrymore ise greve destek vermek için sunuculuğu bıraktı.
Barrymore yaptığı açıklamada, "Yazarları dinledim ve onlara gerçekten saygı duyduğumdan, grevle dayanışma amacıyla MTV Film ve TV Ödülleri'ni canlı sunmaktan vazgeçiyorum" dedi.
Ünlü isim, sözlerine "Filmler ve televizyonla ilgili kutladığımız ve onurlandırdığımız her şey onların yaratımından doğuyor. Bir çözüme ulaşılana kadar beklemeyi tercih ediyorum ama etkinliği evimden izleyeceğim ve umarım siz de bana katılırsınız" diye devam etti.
2024'te sunuculuğa geri döneceğini açıklayan Barrymore, "Gerçekten birlikte çalıştığım en iyi ortaklardan biri olan MTV'ye teşekkür ediyorum. Gelecek yıl, MTV'nin yarattığı her şeyi gerçekten kutlayabileceğim zaman, ödüllerin kime gideceğini hayranların seçmesine izin veren ve gerçekten kapsayıcı olan bu programın parçası olmak için sabırsızlanıyorum" diye devam etti.
Her yıl düzenlenen MTV Film ve Televizyon Ödülleri, sinema endüstrisinin gişe rekortmenlerinin yer aldığı yaz sezonundaki en iyi yapımların yanı sıra TV sezonundaki en iyi programları da onurlandırıyor.
MTV yapımcıları ve yöneticileri adayları seçtikten sonra kazananlar halkın internetten verdiği oylarla belirleniyor.
8 Mayıs Pazartesi günü Türkiye saatiyle 04.00'te başlayan 2023 MTV Film ve Televizyon Ödülleri, MTV'de canlı yayımlanacak.