Drew Barrymore'dan Hollywood grevine destek

"ETKİNLİĞİ EVİMDEN İZLEYECEĞİM"

Ünlü isim, sözlerine "Filmler ve televizyonla ilgili kutladığımız ve onurlandırdığımız her şey onların yaratımından doğuyor. Bir çözüme ulaşılana kadar beklemeyi tercih ediyorum ama etkinliği evimden izleyeceğim ve umarım siz de bana katılırsınız" diye devam etti.