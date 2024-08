GLASTONBURY 2024

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali, bu yıl da unutulmaz anlara sahne oldu.

Dua Lipa, çocukluğundan beri Glastonbury'de sahne almanın hayalini kurduğunu söyledi. 28 yaşındaki şarkıcı "Levitating", "Be The One", "One Kiss" ve "Houdini" gibi hit parçalarını seslendirdi.