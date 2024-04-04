Duayen sinemacı Türker İnanoğlu'na veda
Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu 87 yaşında hayata veda etti. Son yolculuğuna uğurlanan İnanoğlu için Tim Show Center'da tören yapıldı. Sanat dünyasından birçok ismin katıldığı törenin ardından öğle ezanına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.
Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu 87 yaşında hayata veda etti. "Bay Sinema" lakaplı İnanoğlu, Yeşilçam deyince akla ilk gelen isimlerdendi.
Son yolculuğuna uğurlanan duayen sinemacı Türker İnanoğlu için Tim Show Center'da tören yapıldı. Törene Gül Sunal, Erol Evgin, Gülşen Bubikoğlu, Hülya Koçyiğit, Zafer Ergin, Nehir Erdoğan, Cem Yılmaz ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı gibi sanat dünyasından birçok isim katıldı.