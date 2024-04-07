Dune 2 rekorlarına bir yenisini ekledi

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2" gişede rekor kırmaya devam ediyor. Film, başrol oyuncusu Chalamet'in en yüksek hasılatlı filmi oldu.

Dune 2 rekorlarına bir yenisini ekledi - 1

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni" 1 Mart'ta vizyona girdi.

Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan film, vizyona girdiği andan itibaren gişede büyük bir başarı yakaladı.

N-LIFE HABERLERİ

Dune 2 rekorlarına bir yenisini ekledi - 2

ÖNCE TRAVOLTA'NIN REKORUNU KIRDI

Filmde Paul Atreides karakterini canlandıran Timothee Chalamet ise şu sıralar kariyerinin zirvesinde. 28 yaşındaki oyuncu, Dune 2 ve ondan önce vizyona giren "Wonka" ile birlikte sekiz ay içinde gösterime giren, en çok hasılat yapan iki filmde de başrolde yer alan az sayıdaki oyunculardan biri oldu.

Bu rekor daha önce 1977 yapımı "Saturday Night Fever" ve 1978 yapımı "Grease" filmleriyle John Travolta'ya aitti.

Dune 2 rekorlarına bir yenisini ekledi - 3

KARİYERİNİN EN YÜKSEK HASILATLI FİLMİ

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 dünya çapında 631 milyon 320 bin dolar hasılat elde etti. Hala sinemalarda olan film, Timothee Chalamet'in en çok gişe yapan filmi oldu.

Film, oyuncunun rol aldığı Wonka filminin hasılatını (631 milyon 60 bin dolar) geride bıraktı.

Dune 2 rekorlarına bir yenisini ekledi - 4

ÖVGÜ YAĞDI

Öte yandan Jurassic Park, Er Ryan'ı Kurtarmak, Yapay Zeka, E.T, Azınlık Raporu ve Dünyalar Savaşı gibi yapımlara imza atan efsane yönetmen Steven Spielberg, şu sıralar vizyonda olan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Filmi öven yönetmen "Bu tam bir sinema filmi. Çekimler o kadar tablo gibi ki, yine de iddialı bir açı ya da tek bir kurgu yok… şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem bilim kurgu filmlerinden birini yapmışsın" ifadelerini kullandı.

Dune 2 rekorlarına bir yenisini ekledi - 5

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM 2 KONUSU

Filmde Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar. Fremenlerin yardımıyla, Arrakis'in kontrolüne yeniden sahip olmak ve evrenin kaderini değiştirmek için mücadele eder.

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