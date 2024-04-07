Dune 2 rekorlarına bir yenisini ekledi

ÖNCE TRAVOLTA'NIN REKORUNU KIRDI

Filmde Paul Atreides karakterini canlandıran Timothee Chalamet ise şu sıralar kariyerinin zirvesinde. 28 yaşındaki oyuncu, Dune 2 ve ondan önce vizyona giren "Wonka" ile birlikte sekiz ay içinde gösterime giren, en çok hasılat yapan iki filmde de başrolde yer alan az sayıdaki oyunculardan biri oldu.

Bu rekor daha önce 1977 yapımı "Saturday Night Fever" ve 1978 yapımı "Grease" filmleriyle John Travolta'ya aitti.