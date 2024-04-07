Dune 2 rekorlarına bir yenisini ekledi
Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2" gişede rekor kırmaya devam ediyor. Film, başrol oyuncusu Chalamet'in en yüksek hasılatlı filmi oldu.
Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni" 1 Mart'ta vizyona girdi.
Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan film, vizyona girdiği andan itibaren gişede büyük bir başarı yakaladı.