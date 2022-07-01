Dune'un ikinci filminin vizyon tarihi ve kadrosu kesinleşti

Haberler - ntv.com.tr | 01.07.2022 - 16:16 - Son Güncelleme : 01.07.2022 - 16:28
Yönetmenliğini Blade Runner 2049 ve Arrival gibi filmlerle tanınan Denis Villeneuve’ün yaptığı Dune: Çöl Gezegeni’nin devam filminin vizyon tarihi belli oldu.
Başrollerinde Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem ve Josh Brolin’in oynadığı filmin yapımcısı Warner Bros. vizyon tarihini 17 Kasım 2023 olarak duyurdu.
Harry Potter serisi ve DC filmleri gibi yüksek gişeli filmlere imza atan Warner Bros'un Dune: Part Two filmini Lionsgate’in Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes filmiyle aynı tarihte vizyona girecek olması dikkat çekti.
Deadline’ın haberine göre, iki filmin de çekimleri henüz başlamadı. Dune’un çekimleri gelecek sonbahar Budapeşte’de başlayacak.
Serinin ilk filmi Dune: Çöl Gezegeni, pandemi döneminde büyük bir gişe başarısı yakaladı. Film, 400 milyon dolar hasılata ulaşırken 6 dalda Oscar adayı oldu.
Filmin kadrosunda ise bazı değişiklikler var. Bond filmleriyle tanınan Fransız oyuncu Lea Seydoux, filmde Lady Margot karakterini canlandıracak.
Florence Pugh, Christopher Walken ve Austin Butler ise kadroya dahil olan diğer isimler arasında yer alıyor.