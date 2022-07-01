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Dune'un ikinci filminin vizyon tarihi ve kadrosu kesinleşti

Haberler - ntv.com.tr | 01.07.2022 - 16:16 - Son Güncelleme : 01.07.2022 - 16:28

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve başrollerinde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı Dune’un ikinci film hazırlıkları başladı. Filmin vizyon tarihi ve kadrosu kesinleşti.

Dune'un ikinci filminin vizyon tarihi ve kadrosu kesinleşti - 1

Yönetmenliğini Blade Runner 2049 ve Arrival gibi filmlerle tanınan Denis Villeneuve’ün yaptığı Dune: Çöl Gezegeni’nin devam filminin vizyon tarihi belli oldu.

Dune'un ikinci filminin vizyon tarihi ve kadrosu kesinleşti - 2

Başrollerinde Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem ve Josh Brolin’in oynadığı filmin yapımcısı Warner Bros. vizyon tarihini 17 Kasım 2023 olarak duyurdu.

Dune'un ikinci filminin vizyon tarihi ve kadrosu kesinleşti - 3

AYNI GÜN VİZYONA GİRECEKLER

Harry Potter serisi ve DC filmleri gibi yüksek gişeli filmlere imza atan Warner Bros'un Dune: Part Two filmini Lionsgate’in Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes filmiyle aynı tarihte vizyona girecek olması dikkat çekti.

Dune'un ikinci filminin vizyon tarihi ve kadrosu kesinleşti - 4

ÇEKİMLER HENÜZ BAŞLAMADI

Deadline’ın haberine göre, iki filmin de çekimleri henüz başlamadı. Dune’un çekimleri gelecek sonbahar Budapeşte’de başlayacak.

Dune'un ikinci filminin vizyon tarihi ve kadrosu kesinleşti - 5

6 OSCAR ADAYLIĞI KAZANDI

Serinin ilk filmi Dune: Çöl Gezegeni, pandemi döneminde büyük bir gişe başarısı yakaladı. Film, 400 milyon dolar hasılata ulaşırken 6 dalda Oscar adayı oldu.

Dune'un ikinci filminin vizyon tarihi ve kadrosu kesinleşti - 6

YENİ İSİMLER DAHİL OLUYOR

Filmin kadrosunda ise bazı değişiklikler var. Bond filmleriyle tanınan Fransız oyuncu Lea Seydoux, filmde Lady Margot karakterini canlandıracak.

Dune'un ikinci filminin vizyon tarihi ve kadrosu kesinleşti - 7

Florence Pugh, Christopher Walken ve Austin Butler ise kadroya dahil olan diğer isimler arasında yer alıyor.

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