Dünya Çikolata Günü ne zaman? Çikolata Günü'nün tarihi

Dünya Çikolata Günü'nün tarihi, ilk Uluslararası Çikolata Günü'nün düzenlendiği 2009 yılına dayanır. Çikolata Günü aynı zamanda 1550 yılında Avrupa'da ilk çikolatanın tanıtıldığı günün yıldönümünü hatırlatmaktador. O zamandan beri Dünya Çikolata Günü tüm dünyada büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.

Dünya Çikolata Günü ne zaman? Çikolata Günü'nün tarihi - 1

Dünya Çikolata Günü, 7 Temmuz'da dünya çapında kutlanan evrensel bir gündür. Bu gelenek 2009'da başladı. 7 Temmuz tarihinin seçilmesinin nedeni çikolatanın 1550 yılında Avrupa'ya ilk kez tanıtıldığı gün olmasıdır.

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Dünya Çikolata Günü ne zaman? Çikolata Günü'nün tarihi - 2

Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın kuzeyindeki kakao ağacından elde edilen çikolata, dünya çapında milyarlaca insan tarafından beğenilerek tüketilen popüler bir ikram haline gelmiştir.

Dünya Çikolata Günü ne zaman? Çikolata Günü'nün tarihi - 3

DÜNYA ÇİKOLATA GÜNÜ TARİHİ

Çikolatanın tarihi yaklaşık 2.500 yıl öncesine dayanır. Aztekler yeni keşfettikleri sıvı çikolatayı o kadar çok seviyorlardı ki, bilgelik tanrısı Quetzalcoatl'ın bunu onlara kelimenin tam anlamıyla bahşettiğine inanıyorlardı. Kakao çekirdekleri bir tür para birimi olarak bile kullanılıyordu.

Dünya Çikolata Günü ne zaman? Çikolata Günü'nün tarihi - 4

Günümüzde çikolata, şeker eklenmeden çok önce olduğu gibi acıydı. Çikolata 16. yüzyıl Avrupası'nda bir dönüş yapıp tatlı hale geldiğinde, çikolata kitlelere yayıldı ve birçok evin en sevdiği ikramlardan biri oldu.Günümüzdeki birçok çikolata şirketi 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında faaliyete başladı.

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