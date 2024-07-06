Dünya Çikolata Günü ne zaman? Çikolata Günü'nün tarihi
Dünya Çikolata Günü'nün tarihi, ilk Uluslararası Çikolata Günü'nün düzenlendiği 2009 yılına dayanır. Çikolata Günü aynı zamanda 1550 yılında Avrupa'da ilk çikolatanın tanıtıldığı günün yıldönümünü hatırlatmaktador. O zamandan beri Dünya Çikolata Günü tüm dünyada büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.
Dünya Çikolata Günü, 7 Temmuz'da dünya çapında kutlanan evrensel bir gündür. Bu gelenek 2009'da başladı. 7 Temmuz tarihinin seçilmesinin nedeni çikolatanın 1550 yılında Avrupa'ya ilk kez tanıtıldığı gün olmasıdır.