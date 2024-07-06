Dünya Çikolata Günü ne zaman? Çikolata Günü'nün tarihi

Günümüzde çikolata, şeker eklenmeden çok önce olduğu gibi acıydı. Çikolata 16. yüzyıl Avrupası'nda bir dönüş yapıp tatlı hale geldiğinde, çikolata kitlelere yayıldı ve birçok evin en sevdiği ikramlardan biri oldu.Günümüzdeki birçok çikolata şirketi 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında faaliyete başladı.