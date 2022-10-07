Dünya mirası 500 yıllık Rapa Nui heykelleri yangında onarılamaz hasar gördü

Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Şili’ye bağlı Paskalya Adası’ndaki Rapa Nui heykelleri çıkan çalı yangınında zarar gördü. Rapa Nui Belediyesi yetkilileri hasarın onarılmayacak düzeyde olduğunu belirtti.

Dünya mirası 500 yıllık Rapa Nui heykelleri yangında onarılamaz hasar gördü - 1

Güney Amerika ülkesi Şili’ye bağlı Paskalya Adası olarak bilinen Rapa Nui’de, açık havada bulunan 500 yıllık ‘moai’ olarak adlandırılan taş heykellerin, çıkan çalı yangınında hasar gördüğü açıklandı.

Dünya mirası 500 yıllık Rapa Nui heykelleri yangında onarılamaz hasar gördü - 2

Şili Kültür Bakanlığı’ndan Carolina Perez Dattari konuyla ilgili açıklamasında “Rapa Nui'de Dünya Mirası Alanını etkileyen bu ciddi yangından dolayı üzgünüz” diyerek yetkililerin hasar tespiti için sahada olduğunu belirtti.

Dünya mirası 500 yıllık Rapa Nui heykelleri yangında onarılamaz hasar gördü - 3

Yetkililer bazı heykellerdeki hasarı ‘kömürleşmiş’ olarak nitelerken, Rapa Nui Belediyesi yanan heykellerdeki hasarın onarılmaz olduğunu vurguladı.

Dünya mirası 500 yıllık Rapa Nui heykelleri yangında onarılamaz hasar gördü - 4

Belediyeden yapılan açıklamada yangından yaklaşık 30 moai heykelinin etkilendiğini ve yangının soruşturlduğunu belirtti.

Dünya mirası 500 yıllık Rapa Nui heykelleri yangında onarılamaz hasar gördü - 5

Paskalya Adası'nda yaklaşık 1000 dev taş heykel ve oyma bulunuyor.

Dünya mirası 500 yıllık Rapa Nui heykelleri yangında onarılamaz hasar gördü - 6

Bunlardan en büyüğü 74 ton ağırlığında ve 10 metre yüksekliğinde.

Dünya mirası 500 yıllık Rapa Nui heykelleri yangında onarılamaz hasar gördü - 7

Taş heykellerin, 1400 ve 1650 yılları arasında yerli Rapa Nui halkı tarafından yapıldığı ve adanın yüksek yerlerine yerleştirildiği biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER