Dünya Varmış filminin vizyon tarihi belli oldu
Ali Adnan Özgür’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Dünya Varmış filmi için geri sayım başladı. Filmde Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Erkan Can ve Ali Adnan Özgür gibi isimler yer alıyor. Filmin vizyon tarihi belli oldu.
Sinema seyircilerini geleceğe götürmeye hazırlanan kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Atilla Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay, Bahtiyar Engin, İskender Altın’ın yer aldığı ‘Dünya Varmış’ filminin vizyon tarihi belli oldu.
Özel tasarım kostümleri, VFX uygulamaları ve dikkat çeken mekanlarıyla seyircileri distopik bir geleceğe götürecek film 22 Kasım’da sinemalardaki yerini alacak.