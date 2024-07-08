Dünya Varmış filminin vizyon tarihi belli oldu

Ali Adnan Özgür’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Dünya Varmış filmi için geri sayım başladı. Filmde Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Erkan Can ve Ali Adnan Özgür gibi isimler yer alıyor. Filmin vizyon tarihi belli oldu.

Dünya Varmış filminin vizyon tarihi belli oldu - 1

Sinema seyircilerini geleceğe götürmeye hazırlanan kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Atilla Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay, Bahtiyar Engin, İskender Altın’ın yer aldığı ‘Dünya Varmış’ filminin vizyon tarihi belli oldu.

Özel tasarım kostümleri, VFX uygulamaları ve dikkat çeken mekanlarıyla seyircileri distopik bir geleceğe götürecek film 22 Kasım’da sinemalardaki yerini alacak.

N-LIFE HABERLERİ

Dünya Varmış filminin vizyon tarihi belli oldu - 2

Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği ‘Dünya Varmış’ Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin birçok bölgesinde sinemaseverler ile  buluşacak.

Dünya Varmış filminin vizyon tarihi belli oldu - 3

DÜNYA VARMIŞ KONUSU

Dünyanın sonunu getirecek büyük bir salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın, sığındıkları otelde başlarından geçen ilginç olayları komik bir dille konu alan filmde, macera, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar sıra dışı bir anlatımla beyazperdeye aktarılacak.

Dünya Varmış filminin vizyon tarihi belli oldu - 4

Senaryosunu Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Dünya Varmış’ kadrosundaki yıldız isimlerle 2024’ün en iddialı filmlerinden biri olmaya aday.

İşte Dünya Varmış filminden kareler...

Dünya Varmış filminin vizyon tarihi belli oldu - 5
Dünya Varmış filminin vizyon tarihi belli oldu - 6
Dünya Varmış filminin vizyon tarihi belli oldu - 7
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Dünya Varmış filminin vizyon tarihi belli oldu - 9
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