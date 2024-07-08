Dünya Varmış filminin vizyon tarihi belli oldu

DÜNYA VARMIŞ KONUSU

Dünyanın sonunu getirecek büyük bir salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın, sığındıkları otelde başlarından geçen ilginç olayları komik bir dille konu alan filmde, macera, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar sıra dışı bir anlatımla beyazperdeye aktarılacak.