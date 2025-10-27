Dünyaca ünlü isimlerden İsrail tepkisi: Radiohead de açıkladı

"İSRAİLLİ FİLM KURUMLARIYLA ÇALIŞMAYACAĞIZ"

Geçtiğimiz ay ünlü oyuncu, yönetmen ve film yapımcılarının İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini bildirdikleri ortak metin 4 binden fazla kişi tarafından imzalandı.



Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon, Joaquin Phoenix, Emma D'Arcy, Eric Andre, Rooney Mara, Guy Pearce, Andrew Garfield, Emma Stone, Elliot Page yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay gibi isimlerin imzaladığı metinde "Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid rejiminde rol alan İsrailli film kurumları (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dahil) ile çalışmayacağımızı, bu kurumların etkinliklerine katılmayacağımızı ve filmlerini göstermeyeceğimizi taahhüt ediyoruz" ifadeleri yer almıştı.