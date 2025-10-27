Dünyaca ünlü isimlerden İsrail tepkisi: Radiohead de açıkladı

Birçok ünlü oyuncu ve müzisyenin ardından Radiohead grubunun solisti Thom Yorke, İsrail'de konser vermeyeceklerini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ünlü isimlerden tepkiler bitmiyor.

2017'de Filistin yanlısı aktivistlere karşı gelerek Tel Aviv'de konser veren Radiohead'in solisti Thom Yorke, seneler sonra artık İsrail'de konser vermeyeceğini söyledi.

Sunday Times dergisine verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Yorke, "Kesinlikle hayır. Netanyahu rejiminin 5 bin mil yakınında olmak istemem" dedi.

Bunun üzerine Filistin'e destek veren ünlü isimler de merak konusu oldu.

"İSRAİLLİ FİLM KURUMLARIYLA ÇALIŞMAYACAĞIZ"

Geçtiğimiz ay ünlü oyuncu, yönetmen ve film yapımcılarının İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini bildirdikleri ortak metin 4 binden fazla kişi tarafından imzalandı.

Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon, Joaquin Phoenix, Emma D'Arcy, Eric Andre, Rooney Mara, Guy Pearce, Andrew Garfield, Emma Stone, Elliot Page yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay gibi isimlerin imzaladığı metinde "Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid rejiminde rol alan İsrailli film kurumları (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dahil) ile çalışmayacağımızı, bu kurumların etkinliklerine katılmayacağımızı ve filmlerini göstermeyeceğimizi taahhüt ediyoruz" ifadeleri yer almıştı.

HANNAH EINBINDER

77'nci Primetime Emmy Ödülleri'nde "Hacks" adlı dizideki rolüyle yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Yahudi aktrist Hannah Einbinder, ödül konuşmasında "Filistin'e özgürlük" çağrısında bulundu.

Ödülünü aldıktan sonra salonun dışında konuyla ilgili bir açıklama yapan Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır" ifadelerini kullandı.

DUA LIPA

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa d Filistin halkına desteğini "Özgür Filistin'den yanayım" diye duyurmuştu.

MARK RUFFALO

Hollywood yıldızlarından Mark Ruffalo, Filistin'e desteğiyle en çok gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor.

Ruffalo, bir paylaşımında "Gazze'de tanık olduğumuz şey sadece bir trajedi değil, insanlığa karşı işlenen bir suçtur" ifadelerini kullandı.

BELLA HADID

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid de İsrail'e tepkisini "Filistin her zaman Filistinlilerin olacaktır" sözleriyle dile getirdi.

"SOYKIRIMA MÜZİK YOK"

Öte yandan dünya çapında 400’ün üzerinde müzisyen ve sanatçı, Gazze’de Filistin halkına yönelik saldırıları protesto etmek için İsrail’deki dijital yayın platformlarından eserlerini çektirme kararı aldı.

"Soykırıma müzik yok" sloganıyla başlatılan protestoya destek veren isimler arasında Massive Attack, Primal Scream, Japanese Breakfast, şarkıcı Carole King, Rina Sawayama ve Mo da bulunuyor.

