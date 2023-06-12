Dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan'a veda
Ankara'da yaşamını yitiren dünyaca ünlü keman virtüözü Devlet Sanatçısı Suna Kan için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salon'da tören düzenlendi. Ardından Kan'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
CSO emekli solist sanatçısı Suna Kan, bir süredir nefes darlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki özel hastanede dün hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Kan için bugün CSO Tarihi Salon'da tören düzenlendi.
Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Metin Munzur, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Rengim Gökmen, keman sanatçısı Prof. Cihat Aşkın, Kan’ın oğlu Ömer Üstel, aile fertleri ve sevenleri katıldı. Törende Kan için saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra hayat serüveni anlatıldı.