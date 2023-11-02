Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi
Dünyaca ünlü ressamların eserleri, Sotheby's müzayede evinde görücüye çıktı.
Dünyaca ünlü ressamların eserleri, Sotheby's müzayede evinde sergileniyor.
Dünyaca ünlü ressamların eserleri, Sotheby's müzayede evinde sergileniyor.
Aralarında Pablo Picasso, Willem de Kooning, Marth Rotko ve Johns'un bulunduğu ünlü ressamlara ait tablolar, açık artırmaya çıkarılmadan önce Sotheby's müzayede evinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Bu eserler arasında ünlü İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'nun 1932 tarihli başyapıtı "Femme A La Montre" adlı çalışma öne çıkıyor.
İşter sergiden kareler...