Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi

Dünyaca ünlü ressamların eserleri, Sotheby's müzayede evinde görücüye çıktı.

Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 1

Dünyaca ünlü ressamların eserleri, Sotheby's müzayede evinde sergileniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 2

Aralarında Pablo Picasso, Willem de Kooning, Marth Rotko ve Johns'un bulunduğu ünlü ressamlara ait tablolar, açık artırmaya çıkarılmadan önce Sotheby's müzayede evinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 3

Bu eserler arasında ünlü İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'nun 1932 tarihli başyapıtı "Femme A La Montre" adlı çalışma öne çıkıyor.

Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 4

İşter sergiden kareler...

Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 5
Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 6
Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 7
Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 8
Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 9
Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 10
Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 11
Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 12
Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 13
Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 14
Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 15
Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 16
Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 17
Dünyaca ünlü ressamların eserleri müzayede öncesi sergilendi - 18
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