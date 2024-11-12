Dünyada eşi benzeri olmayan müze Elazığ'da açıldı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Dünyada sadece Elazığ'da olan Kahve Fincanı Müzesi'ni, bir yılda 300 bin kişi ziyaret ederken; müze, içerisinde bulunan 6 binin üzerinde fincan çeşidi ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.
Elazığ Turizm, Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut tarafından 2 yıl önce hayata geçirilmesi planlanan Kahve Fincanı Müzesi 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetin 100. yılında kapılarını vatandaşlara açmasının ardından yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşların vazgeçilmez duraklarından biri haline geldi.