Dünyada eşi benzeri olmayan müze Elazığ'da açıldı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor

Elazığ Turizm, Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut, müzeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bir yıl içerisinde hedefimiz 2 bin 23 fincan toplamaktı ancak şu an da hedefin çok üstündeyiz. Elimizde 6 bini geçen fincanımız var. Tarihi fincanlar toplamaya başladık. Ülkemizin her tarafından hatta yurt dışından dahi fincan gönderen vatandaşlarımız var. Bu fincanları biz de yapım yılları, renkleri ve şekillerine göre, sınıflandırarak sergilemeye devam ediyoruz. Müzemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müzeler arasında belge sahibidir. Ziyaretçi sayımız gün geçtikçe artıyor.''