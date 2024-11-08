Dünyada ilk: İnsanı robot tarafından yapılan eser rekor fiyata satıldı!

"MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ BİR AN"

Ai-Da, iki yıl süren bir süreçte programcılar, robot uzmanları, sanatçılar ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirildi ve yapay zeka teknolojisi geliştikçe güncellenmeye devam ediyor.



Sotheby’s müzayede evi yaptığı açıklamada, "Bugün, bir humanoid robot sanatçısı tarafından yapılan ilk sanat eserinin müzayedeye çıkmasının ardından elde edilen rekor fiyat, modern ve çağdaş sanat tarihindeki önemli bir anı işaret ediyor ve yapay zeka teknolojisi ile küresel sanat piyasası arasındaki artan kesişimi yansıtıyor" dedi.