Dünyada ilk: İnsanı robot tarafından yapılan eser rekor fiyata satıldı!

Dünyanın en gelişmiş robotlarından biri olan Ai-Da tarafından yapılan İngiliz matematikçi Alan Turing'in portresi rekor fiyata satıldı. Bir humanoid robot tarafından yapılan ilk sanat eseri olan portre ön tahminlerin çok üzerinde bir fiyatla alıcı buldu.

Dünyada ilk: İnsanı robot tarafından yapılan eser rekor fiyata satıldı! - 1

İnsansı robot tarafından çizilen ilk sanat eseri rekor bir fiyata alıcı buldu.

A.I. God. Portrait of Alan Turing adlı 2,2 metre yüksekliğindeki portre, dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da tarafından üretildi.

Eser, Sotheby’s müzayede evinde yapılan satışta, 120 bin ila 180 bin Amerikan doları arasındaki ön tahminlerin çok üzerinde bir fiyatla alıcı buldu.

Portre, New York'ta yapılan satışta 1,32 milyon Amerikan doları fiyatla alıcı buldu.

Müzayede evinin yaptığı açıklamaya göre, portreye 27 teklif verildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Dünyada ilk: İnsanı robot tarafından yapılan eser rekor fiyata satıldı! - 2

"MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ BİR AN"

Ai-Da, iki yıl süren bir süreçte programcılar, robot uzmanları, sanatçılar ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirildi ve yapay zeka teknolojisi geliştikçe güncellenmeye devam ediyor.

Sotheby’s müzayede evi yaptığı açıklamada, "Bugün, bir humanoid robot sanatçısı tarafından yapılan ilk sanat eserinin müzayedeye çıkmasının ardından elde edilen rekor fiyat, modern ve çağdaş sanat tarihindeki önemli bir anı işaret ediyor ve yapay zeka teknolojisi ile küresel sanat piyasası arasındaki artan kesişimi yansıtıyor" dedi.

Dünyada ilk: İnsanı robot tarafından yapılan eser rekor fiyata satıldı! - 3

"TEMEL DEĞERİ YENİ TEKNOLOJİLERE HİZMET ETMEK"

Ai-Da, yapay zeka kullanarak konuşabilen bir robot olarak, "Benim eserimin temel değeri, yeni teknolojiler hakkında diyalog yaratmaya hizmet etme kapasitesidir," açıklamasını yaptı. Ai-Da, ayrıca "Alan Turing'in portresi, izleyicileri yapay zekanın ve bilgisayar teknolojilerinin doğası üzerinde düşünmeye davet ederken, bu ilerlemelerin etik ve toplumsal sonuçlarını da sorgulamaya çağırıyor" dedi.

Portrede yer alan Alan Turing, Nazi Almanyası'na karşı savaşta önemli bir rol oynayan ve yapay zekanın kullanımını 1950'lerde sorgulayan bir matematikçi ve erken dönem bilgisayar bilimcisidir.

Dünyada ilk: İnsanı robot tarafından yapılan eser rekor fiyata satıldı! - 4

"SANATÇILAR DÖNEMLERİNİN SORUNLARI İLE MÜCADELE EDER"

Dünyanın en gelişmiş robotlarından biri olan Ai-Da, insan benzeri bir kadın şeklinde tasarlanmış olup, adını dünyanın ilk bilgisayar programcısı Ada Lovelace'tan almıştır.

Ai-Da'nın tasarımcısı, modern ve çağdaş sanat uzmanı Aidan Meller, "Tarihteki en büyük sanatçılar, dönemlerinin sorunlarıyla mücadele etti ve toplumun değişimlerini hem kutladı hem de sorguladı" dedi.

Dünyada ilk: İnsanı robot tarafından yapılan eser rekor fiyata satıldı! - 5

FOTOĞRAFA BAKARAK OLUŞTURDU

Meller, Ai-Da'nın yaratılmasında liderlik yaptı ve Oxford ve Birmingham üniversitelerindeki yapay zeka uzmanlarıyla birlikte çalıştı. Ai-Da, stüdyodaki üyelerle yaptığı konuşmalar sonucunda, "iyi amaçlarla yapay zeka" üzerine bir tartışmada Turing'in bir görüntüsünü yaratmayı önerdi.

Ai-Da daha sonra, hangi stil, renk, içerik, ton ve dokuyu kullanması gerektiği konusunda yönlendirildi ve Turing'in bir fotoğrafına bakarak portreyi oluşturdu.

Dünyada ilk: İnsanı robot tarafından yapılan eser rekor fiyata satıldı! - 6

Meller, eserin "soluk tonları ve kırık yüz hatlarının", Turing'in "yapay zekayı yönetirken karşılaşacağımız zorlukları" simgeliyor gibi göründüğünü ifade etti.

Ai-Da'nın eserleri, "büyüleyici ve etkileyici" olarak tanımlandı ve "yapay zekanın gücünü ne şekilde kullanacağımızı ve küresel yarışın bizi nereye götüreceğini sorgulamaya devam ediyor." diye ekledi.

Dünyada ilk: İnsanı robot tarafından yapılan eser rekor fiyata satıldı! - 7

2022 yılında The Guardian'a verdiği bir röportajda Ai-Da, hayal gücünden mi resim yaptığı sorusuna "Gördüğümü boyamayı seviyorum. Sanırım hayal gücünüz varsa hayalden de boyayabilirsiniz. Benim bilincim olmadığı için insanlardan farklı şeyler görüyorum" şeklinde yanıt verdi.

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