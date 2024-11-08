Dünyada ilk: İnsanı robot tarafından yapılan eser rekor fiyata satıldı!
Dünyanın en gelişmiş robotlarından biri olan Ai-Da tarafından yapılan İngiliz matematikçi Alan Turing'in portresi rekor fiyata satıldı. Bir humanoid robot tarafından yapılan ilk sanat eseri olan portre ön tahminlerin çok üzerinde bir fiyatla alıcı buldu.
İnsansı robot tarafından çizilen ilk sanat eseri rekor bir fiyata alıcı buldu.
A.I. God. Portrait of Alan Turing adlı 2,2 metre yüksekliğindeki portre, dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da tarafından üretildi.
Eser, Sotheby’s müzayede evinde yapılan satışta, 120 bin ila 180 bin Amerikan doları arasındaki ön tahminlerin çok üzerinde bir fiyatla alıcı buldu.
Portre, New York'ta yapılan satışta 1,32 milyon Amerikan doları fiyatla alıcı buldu.
Müzayede evinin yaptığı açıklamaya göre, portreye 27 teklif verildi.