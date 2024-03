Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı!

"50 İlk Öpücük", "Asabiyim" ve "Damadı Öpebilirsin" gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Adam Sandler, en çok kazanan oyuncu ünvanının sahibi oldu.

Forbes'a göre oyuncu 2023 yılında 73 milyon dolar kazandı.

Dijital bir platformla dev bir anlaşmaya imza atan oyuncu, Murder Mystery 2 ve You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah gibi filmlerde rol aldı Oyuncunun yeni projesi ise Spaceman adını taşıyor.