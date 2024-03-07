Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı!

Hollywood yıldızları yalnızca rol aldıkları filmler veya performanslarıyla değil, kazançlarıyla da gündeme geliyor. Forbes dergisi 2023 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. İşte servetleriyle ilk 10'a girmeyi başaran oyuncular...

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı! - 1

The Training Day (2001) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan usta oyuncu Denzel Washington, 2023 yılının en çok kazanan oyuncuları listesinde ilk 10'a girmeyi başardı.

24 milyon dolar kazanan aktör, The Equalizer 3 filminde rol aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı! - 2

9. sırada ABD'li aktör Ben Affleck yer aldı.

Oyuncu geçtiğimiz yıl 38 milyon dolar kazandı. Affleck Air filminde rol aldı ve filmin yapımcılığını üstlendi.

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı! - 3

Son olarak Martin Scorsese'nin yönettiği "Dolunay Katilleri" filmiyle gündeme gelen Leonardo DiCaprio 41 milyon dolar ile 7. sırada yer aldı.

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı! - 4

Aksiyon yıldızı Jason Statham da DiCaprio ile 7. sırada yer aldı.

İngiliz aktör, Operation Fortune: Ruse de Guerre, Fast X, Meg 2: The Trench ve Expend4bles filmlerinde rol aldı.

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı! - 5

Friends dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Jennifer Aniston listede 6. sırada yer ladı.

Adam Sandler ile Murder Mystery 2 filminde başrolleri paylaşan yıldızın kazancı 42 milyon dolar.

Oyuncu ayrıca The Morning Show adlı dizide de rol aldı.

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı! - 6

"La La Land", "Blade Runner 2049" ve "Notebook" gibi filmlerle tanınan Ryan Gosling, son olarak Barbie'de "Ken" karakterine hayat verdi.

Oyuncu 43  milyon dolar ile 4. sırada.
Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı! - 7

Air ve Oppenheimer yapımlarıyla izleyiciyle buluşan Matt Damon da 43 milyon dolar kazanarak dördüncü sırayı Gosling ile paylaştı.

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı! - 8

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise 3. sırada yer aldı.

45 milyon dolarlık servetin sahibi olan aktör, geçtiğimiz yıl Görevimiz Tehlike 7 ile büyük bir başarı elde etti. Top Gun: Maverick'in gişe başarısını da unutmamak lazım.

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı! - 9

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu ve yapımcılarından Margot Robbie ise 59 milyon dolar ile 2. sırada yer aldı.

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı! - 10

"50 İlk Öpücük", "Asabiyim" ve "Damadı Öpebilirsin" gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Adam Sandler, en çok kazanan oyuncu ünvanının sahibi oldu.

Forbes'a göre oyuncu 2023 yılında  73 milyon dolar kazandı. 

Dijital bir platformla dev bir anlaşmaya imza atan oyuncu, Murder Mystery 2 ve You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah gibi filmlerde rol aldı Oyuncunun yeni projesi ise Spaceman adını taşıyor.

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı! - 11

ŞAŞKINLIK YARATTI

Sandler'ın ilk sırada yer almasını sektörde hiç kimse beklemiyordu denilebilir.

Gişe filmlerinde rol alan veya Hollywood'un en gözde oyuncuları arasında yer alan DiCaprio ve Tom Cruise gibi isimleri, Sandler'ın geride bırakması şaşkınlık yarattı.

Sandler'ın bu başarısını, dijital platform ile yaptığı anlaşmaya borçlu olduğu düşünülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER