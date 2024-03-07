Dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı: İlk sırada yer alan isim çok şaşırttı!
Hollywood yıldızları yalnızca rol aldıkları filmler veya performanslarıyla değil, kazançlarıyla da gündeme geliyor. Forbes dergisi 2023 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. İşte servetleriyle ilk 10'a girmeyi başaran oyuncular...
The Training Day (2001) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan usta oyuncu Denzel Washington, 2023 yılının en çok kazanan oyuncuları listesinde ilk 10'a girmeyi başardı.
24 milyon dolar kazanan aktör, The Equalizer 3 filminde rol aldı.