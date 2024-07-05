Dünyanın en eski bilgisayarının sırrı çözüldü: Ay takvimini takip ediyormuş

Bu ay bilimsel bir dergide dünyanın en eski bilgisayarının Ay takvimini takip ettiğini yazdığı bir yazı yayımladı.



Bilim insanları, kara deliklerin birleşmesi gibi olaylarda ortaya çıkan kütleçekimsel dalgaları saptamada kullanılan bir istatistiksel yönteme başvurdu. Araştırmacılar bu hassas yöntem ve mevcut halkaların konumuna dayanarak Antikitera düzeneğinin çok yüksek ihtimalle 354-355 delik içerdiği sonucuna vardı.