Dünyanın en eski bilgisayarının sırrı çözüldü: Ay takvimini takip ediyormuş
Güneş’in, Ay’ın Merkür’ün, Venüs’ün , Mars’ın, Jüpiter ve Satürn’ün hareketlerini eş merkezli halkalar üzerinde gösteren Dünyanın en eski bilgisayarı olduğu düşünülen Antikitera düzeneğinin, Antik Yunanlıların Ay takvimini takip ettiği ortaya çıktı.
Antikitera mekanizması sıklıkla dünyanın en eski bilgisayarı olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 2 bin 200 yıl önce yapıldığı düşünülen düzenek 1901 yılında Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası açıklarında (Antikitera) keşfedildi.