Dünyanın en eski bilgisayarının sırrı çözüldü: Ay takvimini takip ediyormuş

Güneş’in, Ay’ın Merkür’ün, Venüs’ün , Mars’ın, Jüpiter ve Satürn’ün hareketlerini eş merkezli halkalar üzerinde gösteren Dünyanın en eski bilgisayarı olduğu düşünülen Antikitera düzeneğinin, Antik Yunanlıların Ay takvimini takip ettiği ortaya çıktı.

Dünyanın en eski bilgisayarının sırrı çözüldü: Ay takvimini takip ediyormuş - 1

Antikitera mekanizması sıklıkla dünyanın en eski bilgisayarı olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 2 bin 200 yıl önce yapıldığı düşünülen düzenek 1901 yılında Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası açıklarında (Antikitera) keşfedildi.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en eski bilgisayarının sırrı çözüldü: Ay takvimini takip ediyormuş - 2

Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketlerini izlemek için kullanılan düzenek ayakkabı kutusu büyüklüğünde ve takvim halkası denilen bir paraçası var. Bu parça her biri bir güne denk gelecek deliklerden oluşuyor.

Dünyanın en eski bilgisayarının sırrı çözüldü: Ay takvimini takip ediyormuş - 3

KAÇ HALKA OLDUĞU BİLİNMİYORDU

Mekanizmanın bir kısmının korunmuş olmasından dolayı düzenekte kaç halka olduğu yani kaç günü takip ettiği tam olarak bilinmiyordu.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada kırık halkalar X ışınlarıyla incelendi ve düzenekte toplam 347 ila 367 arasında delik olduğu keşfedildi.

Dünyanın en eski bilgisayarının sırrı çözüldü: Ay takvimini takip ediyormuş - 4

GÜNEŞ Mİ, AY MI?

Ancak bulgular tam olarak kanıtlanmamıştı bu yüzden düzeneğin Güneş'in mi Ay'ın mı hareketlerine dayandığı belirlenemedi. Güneş takvimleri 365, Ay takvimleriyse 354 günden oluşuyor.

Dünyanın en eski bilgisayarının sırrı çözüldü: Ay takvimini takip ediyormuş - 5

Bu ay bilimsel bir dergide dünyanın en eski bilgisayarının Ay takvimini takip ettiğini yazdığı bir yazı yayımladı.

Bilim insanları, kara deliklerin birleşmesi gibi olaylarda ortaya çıkan kütleçekimsel dalgaları saptamada kullanılan bir istatistiksel yönteme başvurdu. Araştırmacılar bu hassas yöntem ve mevcut halkaların konumuna dayanarak Antikitera düzeneğinin çok yüksek ihtimalle 354-355 delik içerdiği sonucuna vardı.

Dünyanın en eski bilgisayarının sırrı çözüldü: Ay takvimini takip ediyormuş - 6

Bu nedenle araştırmacılar mekanizmanın Antik Mısırlıların 365 günlük takvimini değil, o dönemde Yunanlıların kullandığı 354 günlük Ay takvimini takip ettiğini beliritti.

DAHA FAZLA GÖSTER