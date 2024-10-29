Dünyanın en eski haritası çözüldü: Nuh'un Gemisi'nin izleri

Bilim insanları, yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait kil tablet üzerine kazınmış dünyanın en eski haritasını çözdü. "Imago Mundi" olarak da bilinen Babil eseri harita çizimlerinde 'Nuh'un Gemisi'nin farklı bir versiyonun da yer aldığı tespit edildi.

Yaklaşık olarak M.Ö. 6. yüzyıl civarına tarihlenen ve günümüz Irak sınırları içindeki antik Babil şehri Abu Habba’da (Sippar) bulunan bu tablet, bilinen en eski dünya haritası olma özelliğini taşıyor.