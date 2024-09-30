Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı

Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out, 2024'te dünyanın en havalı mahallesini ve şu sıralar ziyaret edilmesi gereken en popüler yerleri açıkladı. 38 şehir, sahadaki uzmanlar ve yerel kent editörleri tarafından yiyecek, içecek, sanat ve kültür gibi kriterlere göre seçildi. İşte en havalı 38 mahalle.

38. Union Square, Boston, ABD,

37. Orchard, Singapur, Singapur,

36. Osu, Akra, Gana,

35. Norwood, Adelaide, Avustralya

34. Logan Square, Şikago, ABD

33. Kowloon City, Hong Kong, Hong Kong

32. Brewerytown, Philadelphia, ABD

31. Palace Quarter, Budapeşte, Macaristan

30. Bonfim, Porto, Portekiz

29. Mount Pleasant, Washington DC, ABD

28. San Rafael, Meksiko, Meksika

27. Ekkamai, Bangkok, Tayland

26. East Hollywood, Los Angeles, ABD

25. Inchicore, Dublin, İrlanda

24. Leyton, Londra, BK

23. Chacarita, Buenos Aires, Arjantin

22. Strathbungo, Glasgow, BK

21. Northbridge, Perth, Avustralya

20. Belleville, Paris, Fransa

19. East City, Cape Town, Güney Afrika

18. Friedrichshain, Berlin, Almanya

17. Flatbush, New York, ABD

16. Thao Dienm, Ho Chi Minh, Vietnam

15. Gakugeidaigaku, Tokyo, Japonya

14. Punavuori, Helsinki, Finlandiya

13. Saint-Henri, Montreal, Kanada

12. Little River, Miami, ABD

11. Zabłocie, Kraków, Polonya