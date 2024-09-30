Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı

İngiltere merkezli ünlü Time Out dergisi 2024 yılının en havalı mahallelerini seçti. 2024 yılında dünyanın en iyi 38 şehri listesinde, Marsilya ilk sırada yer aldı. İşte yerel uzmanlar ve şehir editörleri tarafından yiyecek, içecek, sanat ve kültür kriterleri göz önünde bulundurularak seçilen 38 popüler dünya şehri...

Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı - 1

Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out, 2024'te dünyanın en havalı mahallesini ve şu sıralar ziyaret edilmesi gereken en popüler yerleri açıkladı. 38 şehir, sahadaki uzmanlar ve yerel kent editörleri tarafından yiyecek, içecek, sanat ve kültür gibi kriterlere göre seçildi. İşte en havalı 38 mahalle. 

38. Union Square, Boston, ABD,

37. Orchard, Singapur, Singapur,

36. Osu, Akra, Gana,

35. Norwood, Adelaide, Avustralya

34. Logan Square, Şikago, ABD

33. Kowloon City, Hong Kong, Hong Kong

32. Brewerytown, Philadelphia, ABD

31. Palace Quarter, Budapeşte, Macaristan

30. Bonfim, Porto, Portekiz

29. Mount Pleasant, Washington DC, ABD

28. San Rafael, Meksiko, Meksika

27. Ekkamai, Bangkok, Tayland

26. East Hollywood, Los Angeles, ABD

25. Inchicore, Dublin, İrlanda

24. Leyton, Londra, BK

23. Chacarita, Buenos Aires, Arjantin

22. Strathbungo, Glasgow, BK

21. Northbridge, Perth, Avustralya

20. Belleville, Paris, Fransa

19. East City, Cape Town, Güney Afrika

18. Friedrichshain, Berlin, Almanya

17. Flatbush, New York, ABD

16. Thao Dienm, Ho Chi Minh, Vietnam

15. Gakugeidaigaku, Tokyo, Japonya

14. Punavuori, Helsinki, Finlandiya

13. Saint-Henri, Montreal, Kanada

12. Little River, Miami, ABD

11. Zabłocie, Kraków, Polonya

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı - 2

10- WİNDSOR,MELBOURNE-AVUSTRALYA

Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı - 3

9-GLORİA,RİO DE JENERİO- BREZİLYA

Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı - 4

8-PRİNCİPE REAL, LİZBON-PORTEKİZ

8-Principe Real, Lizbon, Portekiz

Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı - 5

7-CHİPPENDALE,SİDNEY-AVUSTRALYA

Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı - 6

6-STOKES CROFT & ST. PAUL'S, BRİSTOL- İNGİLTERE 

Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı - 7

5-KERNS, PORTLAND-ABD

Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı - 8

4-SEONGUS-DONG,SEUL-GÜNEY KORE

Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı - 9

3-PERERENAN,BALİ-ENDONEZYA

Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı - 10

2-MERS SULTAN, KAZABLANKA-FAS

Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı - 11

1-NOTRE DAME DU MONT,MARSİLYA-FRANSA

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