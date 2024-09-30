Dünyanın en havalı 38 mahallesi açıklandı
İngiltere merkezli ünlü Time Out dergisi 2024 yılının en havalı mahallelerini seçti. 2024 yılında dünyanın en iyi 38 şehri listesinde, Marsilya ilk sırada yer aldı. İşte yerel uzmanlar ve şehir editörleri tarafından yiyecek, içecek, sanat ve kültür kriterleri göz önünde bulundurularak seçilen 38 popüler dünya şehri...
Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out, 2024'te dünyanın en havalı mahallesini ve şu sıralar ziyaret edilmesi gereken en popüler yerleri açıkladı. 38 şehir, sahadaki uzmanlar ve yerel kent editörleri tarafından yiyecek, içecek, sanat ve kültür gibi kriterlere göre seçildi. İşte en havalı 38 mahalle.
38. Union Square, Boston, ABD,
37. Orchard, Singapur, Singapur,
36. Osu, Akra, Gana,
35. Norwood, Adelaide, Avustralya
34. Logan Square, Şikago, ABD
33. Kowloon City, Hong Kong, Hong Kong
32. Brewerytown, Philadelphia, ABD
31. Palace Quarter, Budapeşte, Macaristan
30. Bonfim, Porto, Portekiz
29. Mount Pleasant, Washington DC, ABD
28. San Rafael, Meksiko, Meksika
27. Ekkamai, Bangkok, Tayland
26. East Hollywood, Los Angeles, ABD
25. Inchicore, Dublin, İrlanda
24. Leyton, Londra, BK
23. Chacarita, Buenos Aires, Arjantin
22. Strathbungo, Glasgow, BK
21. Northbridge, Perth, Avustralya
20. Belleville, Paris, Fransa
19. East City, Cape Town, Güney Afrika
18. Friedrichshain, Berlin, Almanya
17. Flatbush, New York, ABD
16. Thao Dienm, Ho Chi Minh, Vietnam
15. Gakugeidaigaku, Tokyo, Japonya
14. Punavuori, Helsinki, Finlandiya
13. Saint-Henri, Montreal, Kanada
12. Little River, Miami, ABD
11. Zabłocie, Kraków, Polonya