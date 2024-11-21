Dünyanın en pahalı muzu! Sanat dünyasını ikiye bölen duvara bantlanmış muz rekor fiyata satıldı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın "Duvara bantlanmış muz" adlı eseri rekor fiyata alıcı buldu. Sotheby's müzayede evi tarafından satılan sanat eseri, "kültürel bir fenomen" olarak nitelendirildi. Peki, eseri satın alan kişi muzu yiyecek mi?

Dünyanın en pahalı muzu! Sanat dünyasını ikiye bölen duvara bantlanmış muz rekor fiyata satıldı - 1

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın Komedyen (Comedian) adı verilen "Duvara bantlanmış muz" çalışması, 2019 yılında 120 bin dolara alıcı bulmuştu. Duvara bantla yapıştırılan sıradan bir muzun binlerce dolara alıcı bulması, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmış ve sanatın anlamına dair tartışmalara yol açmıştı.

Sotheby's müzayede evi, eserin üç kopyasından birini yeniden satışa çıkardı. Eserin 1-1,5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en pahalı muzu! Sanat dünyasını ikiye bölen duvara bantlanmış muz rekor fiyata satıldı - 2

REKOR FİYATA SATILDI

Duvara gümüş bantla yapıştırılan sıradan bir muz, tam 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

Kripto girişimcisi Justin Sun, 2019'da viral olan eserin üç baskısından birini satın aldı ve eseri "kültürel bir fenomen" olarak nitelendirdi.

Kripto para tekliflerinin kabul edildiği rekabetçi ve hızlı ilerleyen bir açık artırmada, teklifler 800 bin dolardan başladı. Telefonla ve çevrimiçi olarak yapılan tekliflerin hızla artmasıyla eserin satış fiyatı, tahminlerin üzerine çıktı.

Dünyanın en pahalı muzu! Sanat dünyasını ikiye bölen duvara bantlanmış muz rekor fiyata satıldı - 3

MUZU YİYECEK Mİ?

Muzu satın alan Justin Sun, bir muz ve bir rulo koli bandının yanı sıra orijinallik sertifikası alacak. Sun'a eserin nasıl kurulacağına dair talimatlar verilecek ve isterse muzu nasıl değiştirebileceği açıklanacak.

Sun, Sotheby's'e yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir sanat eseri değil, kültürel bir fenomeni temsil ediyor. Bu parçanın gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Sun, "hem sanat tarihindeki hem de popüler kültürdeki yerini onurlandırmanın" bir yolu olarak muz yemeyi planladığını söyledi.

Dünyanın en pahalı muzu! Sanat dünyasını ikiye bölen duvara bantlanmış muz rekor fiyata satıldı - 4

"BU BİR ŞAKA DEĞİL" DEMİŞTİ

Sanatçı Cattelan, 2021'de Art Newspaper'a verdiği röportajda bunun "bir şaka olmadığını" söyledi ve viral olan eseri "değer verdiğimiz şeylerin bir yansıması" olarak adlandırdı.

Sanatçı Cattelan ve Fransız sanat galerisi Perrotin, 5 yıl önce Art Basel Miami Beach fuarında “Comedian”ı sergilediklerinde dünya çapında gündem olmuştu. Eser, Miami'deki bir marketten alınan bir muz kullanılarak yaratılmıştı, ancak galeri sanatçının talimatları doğrultusunda bunun değiştirilebileceğini söyledi.

Dünyanın en pahalı muzu! Sanat dünyasını ikiye bölen duvara bantlanmış muz rekor fiyata satıldı - 5

SANAT DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Sanat dünyası eserin değeri konusunda ikiye bölünmüştü ancak bazı eleştirmenler, bu sanat anlayışının, sanatın değerini sorgulayan kavramsal eserlere kadar dayandığını öne sürmüştü. Muzun sergilendiği galeride kısa sürede kalabalıklar oluştu ve herkes, "Komedyen" adlı eseri görmek için sıraya girdi.

MUZU YEDİ

Gürcistan doğumlu ABD'de yaşayan performans sanatçısı David Datuna eseri duvardan sökerek yemişti. Olay sırasında "Sanat performansı... Aç sanatçı..." diyen Datuna hakkında herhangi bir şikayette bulunulmasa da eser sergilendiği yerden kaldırılmıştı. New York'a döndüğünde konuyla ilgili basın toplantısı yapan Datuna "Bu vandalizm değil. Performans sanatıydı. Kesinlikle pişman değilim" dedi.

Eseri yemeden önce 2 saat boyunca acıkmayı beklediğini de söyleyen Datuna "Bu bir muz değil. Bir kavram. Ben sadece sanatçının kavramını yedim. Sanırım tarihte ilk kez bir sanatçı bir başka sanatçının kavramını yedi" diye konuştu.

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