Dünyanın en pahalı muzu! Sanat dünyasını ikiye bölen duvara bantlanmış muz rekor fiyata satıldı
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın "Duvara bantlanmış muz" adlı eseri rekor fiyata alıcı buldu. Sotheby's müzayede evi tarafından satılan sanat eseri, "kültürel bir fenomen" olarak nitelendirildi. Peki, eseri satın alan kişi muzu yiyecek mi?
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın Komedyen (Comedian) adı verilen "Duvara bantlanmış muz" çalışması, 2019 yılında 120 bin dolara alıcı bulmuştu. Duvara bantla yapıştırılan sıradan bir muzun binlerce dolara alıcı bulması, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmış ve sanatın anlamına dair tartışmalara yol açmıştı.
Sotheby's müzayede evi, eserin üç kopyasından birini yeniden satışa çıkardı. Eserin 1-1,5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu.