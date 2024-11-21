Dünyanın en pahalı muzu! Sanat dünyasını ikiye bölen duvara bantlanmış muz rekor fiyata satıldı

MUZU YİYECEK Mİ?

Muzu satın alan Justin Sun, bir muz ve bir rulo koli bandının yanı sıra orijinallik sertifikası alacak. Sun'a eserin nasıl kurulacağına dair talimatlar verilecek ve isterse muzu nasıl değiştirebileceği açıklanacak.

Sun, Sotheby's'e yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir sanat eseri değil, kültürel bir fenomeni temsil ediyor. Bu parçanın gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Sun, "hem sanat tarihindeki hem de popüler kültürdeki yerini onurlandırmanın" bir yolu olarak muz yemeyi planladığını söyledi.