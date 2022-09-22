Dünyanın en uzun kitabı basıldı

"KİTAP DEĞİL HEYKEL"

Ancak Fransa merkezli yayımcı JBE'den çıkan kitap, Ilan Manouach'ın eseri olarak gösteriliyor. Belçikalı multidisipliner sanatçı, One Piece'in Japonca dijital baskısını bir araya getirerek eseri tasarladı.

JBE, mangaya bir kitap değil de "heykel malzemesi" olarak yaklaştığını savundu.

JBE sözcüsü, kitabı okumanın fiziksel açıdan imkansız olduğunu savunarak ortada herhangi bir telif hakkı ihlali olamayacağını söyledi.

Öte yandan manganın Japonya'daki yayımcısı Shueisha, kitabın resmi olmadığını belirtti:

"Onlara izin vermiyoruz. Fransa'da One Piece'i yayımlayan lisans sahibi Glénat'tır."