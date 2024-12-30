Dünyanın en uzun süre yayınlanan çocuk programı: Susam Sokağı'nın 50 yıllık macerası sona mı eriyor?
Dünyanın en uzun soluklu çocuk programı Susam Sokağı, yayından kalkma riskiyle karşı karşıya. 1969 yılında ABD’de yayın hayatına başlayan ve kuşaklar boyunca çocukları eğlendiren efsanevi program, yayıncı kuruluşuyla olan anlaşmasının sona ermesinin ardından kendisine yeni bir ev arıyor.
Dünyanın en uzun süre yayınlanan çocuk programı Susam Sokağı, yayıncı kuruluşuyla olan anlaşmasının sona ermesinin ardından yayından kalkma tehlikesiyle karşı karşıya.