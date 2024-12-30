Dünyanın en uzun süre yayınlanan çocuk programı: Susam Sokağı'nın 50 yıllık macerası sona mı eriyor?

Dünyanın en uzun soluklu çocuk programı Susam Sokağı, yayından kalkma riskiyle karşı karşıya. 1969 yılında ABD’de yayın hayatına başlayan ve kuşaklar boyunca çocukları eğlendiren efsanevi program, yayıncı kuruluşuyla olan anlaşmasının sona ermesinin ardından kendisine yeni bir ev arıyor.

Dünyanın en uzun süre yayınlanan çocuk programı: Susam Sokağı'nın 50 yıllık macerası sona mı eriyor? - 1

Dünyanın en uzun süre yayınlanan çocuk programı Susam Sokağı, yayıncı kuruluşuyla olan anlaşmasının sona ermesinin ardından yayından kalkma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Dünyanın en uzun süre yayınlanan çocuk programı: Susam Sokağı'nın 50 yıllık macerası sona mı eriyor? - 2

Kurabiye Canavarı, Minik Kuş, Edi ile Büdü gibi unutulmaz karakterleriyle ilk kez 1969 yılında ABD'de yayına giren Susam Sokağı, 50 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanındaki çocukları eğlendiren ve eğitici içerikler sunan programlardan biri oldu.

Dünyanın en uzun süre yayınlanan çocuk programı: Susam Sokağı'nın 50 yıllık macerası sona mı eriyor? - 3

 TÜRKİYE'DE 1989'DAN BERİ YAYINDA 

Türkiye'de 1989 yılından bu yana yayınlanarak büyük bir izleyici kitlesi kazanan programın geleceği şu an belirsiz. Yayıncı kuruluşunun, Susam Sokağı ile anlaşmasını sona erdirme kararı, programın yayında kalıp kalmayacağı konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Dünyanın en uzun süre yayınlanan çocuk programı: Susam Sokağı'nın 50 yıllık macerası sona mı eriyor? - 4

YAYINCI KURULUŞLA ANLAŞMAZLIK

Program, 2015 yılında ABD'nin kamu yayıncısı PBS ile özel bir televizyon kanalının ortaklığında yayınlanıyordu.

Bu anlaşma sayesinde, programın bölümleri önce özel kanal ardından PBS'te yayınlanıyor ve yapım maliyetlerinin karşılanmasına yardımcı oluyordu.

Ancak, yayıncı kuruluşun daha çok yetişkin izleyicilere hitap eden bir kanal olması ve çocuk programlarına yönelik düşük talep nedeniyle, Susam Sokağı ile olan anlaşması sona erdirildi.

Dünyanın en uzun süre yayınlanan çocuk programı: Susam Sokağı'nın 50 yıllık macerası sona mı eriyor? - 5

GELECEK BELİRSİZ 

Şimdi Susam Sokağı, kendisine yeni bir yayın evi arayarak geleceğini güvence altına almaya çalışıyor. 50 yılı aşkın süredir çocukların eğlenceli ve öğretici dünyasına yön veren programın kaderi, henüz netlik kazanmış değil.

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