Dünyanın en uzun süre yayınlanan çocuk programı: Susam Sokağı'nın 50 yıllık macerası sona mı eriyor?

YAYINCI KURULUŞLA ANLAŞMAZLIK

Program, 2015 yılında ABD'nin kamu yayıncısı PBS ile özel bir televizyon kanalının ortaklığında yayınlanıyordu.

Bu anlaşma sayesinde, programın bölümleri önce özel kanal ardından PBS'te yayınlanıyor ve yapım maliyetlerinin karşılanmasına yardımcı oluyordu.

Ancak, yayıncı kuruluşun daha çok yetişkin izleyicilere hitap eden bir kanal olması ve çocuk programlarına yönelik düşük talep nedeniyle, Susam Sokağı ile olan anlaşması sona erdirildi.