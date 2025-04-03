Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı
Forbes dergisi eğlence dünyasının en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı. Listenin zirvesinde Oscar ödüllü ünlü yönetmen Steven Spielberg var. İşte milyarderler listesine giren yıldızlar...
ABD merkezli Forbes dergisi, milyarlerler listesinde yer alan ünlü isimleri açıkladı. 18 ismin girdiği listede Jerry Seinfeld, Arnold Schwarzenegger, Vincent McMahon ve Bruce Springsteen gibi isimler yer alıyor.
Jerry Seinfeld
Seinfeld dizisiyle akıllarda yer eden 70 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl Forbes tarafından milyarder ilan edilmişti. Seinfeld'in toplam servetinin 1.1 milyar dolar olduğu açıklandı.