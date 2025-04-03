Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı

Dick Wolf

78 yaşındaki yazar ve yapımcı Dick Wolf, 1 milyar doları aşan servetiyle listede yer aldı.

Listede yer alan diğer isimler ise şöyle:

Tiger Woods - 1.4 milyar dolar



Tyler Perry - 1.4 milyar dolar



Magic Johnson - 1.5 milyar dolar



Peter Jackson - 1.7 milyar dolar



Jay-Z - 2.5 milyar dolar



Oprah Winfrey - 3 milyar dolar



Michael Jordan - 3.5 milyar dolar



George Lucas - 5.1 milyar dolar



Vincent McMahon - 3 milyar dolar



Michael Jordan - 3.5 milyar dolar