Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı

Forbes dergisi eğlence dünyasının en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı. Listenin zirvesinde Oscar ödüllü ünlü yönetmen Steven Spielberg var. İşte milyarderler listesine giren yıldızlar...

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı - 1

ABD merkezli Forbes dergisi, milyarlerler listesinde yer alan ünlü isimleri açıkladı. 18 ismin girdiği listede Jerry Seinfeld, Arnold Schwarzenegger, Vincent McMahon ve Bruce Springsteen gibi isimler yer alıyor.

Jerry Seinfeld

Seinfeld dizisiyle akıllarda yer eden 70 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl Forbes tarafından milyarder ilan edilmişti. Seinfeld'in toplam servetinin 1.1 milyar dolar olduğu açıklandı.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı - 2

Taylor Swift

Albümleri ve dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kıran 35 yaşındaki pop yıldızının toplam serveti ise 1.6 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı - 3

Arnold Schwarzenegger

50'den fazla filmde rol alan usta aktör, Terminator film serisiyle akıllarda yer etti. Oyuncunun toplam serveti 1.1 milyar dolar.

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı - 4

LeBron James

40 yaşındaki efsane basketbolcu, Nike ve PepsiCo ile yaptığı reklam anlaşmalarıyla servetini artırdı.

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Kim Kardashian

Realite şov yıldızı olarak tanınsa da 44 yaşındaki Kardashian, servetini Skims adlı iç giyim markasına borçlu. 1.7 milyar dolar servetiyle adından söz ettiren yıldız, güzellik sektöründeki adımlarıyla da gündemde. 

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı - 6

Rihanna

Uzun bir süredir albüm çıkarmasa da güzellik markasıyla büyük bir başarı yakalayan şarkıcının toplam serveti 1.4 milyar dolar.

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı - 7

ZİRVEDE ÜNLÜ YÖNETMEN VAR

Geçtiğimiz yılın birincisi George Lucas, zirveyi bu yıl 5.3 milyar dolar kazanan Steven Spielberg'e bıraktı.

Dünyanın en zengin ünlüleri açıklandı - 8

Dick Wolf

78 yaşındaki yazar ve yapımcı Dick Wolf, 1 milyar doları aşan servetiyle listede yer aldı.

Listede yer alan diğer isimler ise şöyle:

Tiger Woods - 1.4 milyar dolar

Tyler Perry - 1.4 milyar dolar

Magic Johnson - 1.5 milyar dolar

Peter Jackson - 1.7 milyar dolar

Jay-Z - 2.5 milyar dolar

Oprah Winfrey - 3 milyar dolar

Michael Jordan - 3.5 milyar dolar

George Lucas - 5.1 milyar dolar

Vincent McMahon - 3 milyar dolar

Michael Jordan - 3.5 milyar dolar

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