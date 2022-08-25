Dünyanın 'sanat eseri' tescilli ilk NFT'si Atatürk'ün fotoğrafı oldu

ÖZEL YAPIM KUTUDA 14 YIL SAKLADI

Kurucusu olduğu Kocatepe Gazetesi'nde fotoğrafı yayımlayan İbrahim Küçükkurt, özenle sakladığı negatifi, 2007 yılında, o dönem Afyonkarahisar'da muhabirlik yapan Onur Bayram'a verdi. Negatif fotoğrafı zarar görmemesi için ışık, nem ve zamanın etkisinden yıpranmayacağı özel yapım kutuda 14 yıl saklayan Onur Bayram, pandemi sürecinde negatif fotoğrafı bilgisayara aktarıp, pozitif fotoğraf haliyle yan yana getirerek, dijital sanat eseri oluşturdu. Oluşturduğu yeni fotoğrafı NFT'ye dönüştüren Bayram, “Pandemi döneminde NFT sanat eserleri popüler hale geldi. En basit anlatımla NFT, sanat eserlerinin dijital tapuları olarak açıklanabilir. Elimdeki bu tarihi fotoğrafı 'Photo1918' adıyla NFT'ye dönüştürdüm" dedi.

Negatif görüntünün zamanla bozulacağı ve üzerindeki fotoğrafın silinebileceğinden endişe ettiğini belirten Bayram, negatif fotoğrafı ölümsüz hale getirmek için dijitale aktardığını anlattı.