'Dünyayla Benim Aramda'dan ilk tanıtım ve yeni kareler

Haberler | 28.07.2022 - 11:18
Disney+'ın merakla beklenen bir diğer orijinal yerli içeriği ‘Dünyayla Benim Aramda’dan ilk tanıtım ve yeni fotoğraflar paylaşıldı.
'DÜNYAYLA BENİM ARAMDA'DAN İLK TANITIM (TIKLA İZLE)
Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, Pınar Bulut’un kaleminin Hülya Gezer’in rejisiyle buluştuğu hikayesiyle dikkat çeken projenin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.
‘Dünyayla Benim Aramda’, büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.
İşte diziden yayınlanan diğer yeni kareler...