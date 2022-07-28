'Dünyayla Benim Aramda'dan ilk tanıtım ve yeni kareler

‘Dünyayla Benim Aramda’, büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.