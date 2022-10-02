Ed Sheeran 100 milyon dolarlık telif davası ile karşı karşıya

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, Martin Gaye’in 1973 yılında piyasaya çıkardığı “Let’s Get In On” şarkısını çalmakla suçlanıyor. Şarkıcı, 100 milyon dolarlık telif davası nedeniyle mahkemeye çıkacak.

Ed Sheeran 100 milyon dolarlık telif davası ile karşı karşıya - 1

Müzik listelerinde uzun süre zirveden düşmeyen “Shape of You” şarkısını kopyaladığı iddia edilen ve açılan telif davasını kazanan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, bir başka çalıntı söylentisiyle gündemde.

Ed Sheeran 100 milyon dolarlık telif davası ile karşı karşıya - 2

2014 yılında büyük bir başarı yakalayan “Thinking Out Loud” şarkısının Martin Gaye’in 1973 tarihli “Let’s Get In On” şarkısından kopyaladığı öne sürülen İngiliz şarkıcı, mahmekeye çıkacak.

Ed Sheeran 100 milyon dolarlık telif davası ile karşı karşıya - 3

100 milyon dolarlık telif davası ile karşı karşıya olan Sheeran’in şarkıyı beraber kaleme aldığı Amy Wadge ile Gaye’in şarkısını kopyaladığı belirtildi.

Ed Sheeran 100 milyon dolarlık telif davası ile karşı karşıya - 4

Şarkıcının X adlı albümünden çıkan “Thinking Out Loud” Grammy Ödülleri’nde Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Şarkı Performansı ödüllerini kazandı.

Ed Sheeran 100 milyon dolarlık telif davası ile karşı karşıya - 5

Şarkı, Youtube'da 3,5 milyar izlenmeye sahip.

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