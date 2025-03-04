Edip Akbayram cenaze töreni: Kızı Türkü Akbayram'dan duygusal veda

Usta sanatçı Edip Akbayram'dan acı haber geldi. 2 Mart'ta hayatını kaybeden Akbayram, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü isim için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan cenaze törenine çok sayıda sanatçı katıldı. Törende gözyaşlarına boğulan kızı Türkü Akbayram, babasına "Çoğunuzun Edip abisi benim babam..." diye veda ederken; Ayten Akbayram da 46 yıllık eşi için "Canımın yarısını kaybettim" ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram cenaze töreni: Kızı Türkü Akbayram'dan duygusal veda - 1

"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Usta sanatçı için ilk tören Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Edip Akbayram cenaze töreni: Kızı Türkü Akbayram'dan duygusal veda - 2

TÜRKÜ AKBAYRAM'DAN BABASINA GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Törende sahneye minik kızı Lavin ile çıkan Türkü Akbayram, babası Edip Akbayram'a şu sözlerle veda etti:

"Çoğunuzun Edip abisi benim babam. Canıma can katan yoluma inanılmaz bir ışık tutan… Ne söylesem bu coğrafyaya ülkeye kattığından daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem zarafetini yüreğini anlatmaya yetmeyecek. İlkeleri, dimdik duruşu sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ve asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba... Önce kendim için sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım."

Edip Akbayram cenaze töreni: Kızı Türkü Akbayram'dan duygusal veda - 3

AYTEN AKBAYRAM: CANIMIN YARISINI KAYBETTİM

Edip Akbayram'ın 46 yıllık eşi Ayten Akbayram da acısını "Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim" diye ifade etti.

Edip Akbayram cenaze töreni: Kızı Türkü Akbayram'dan duygusal veda - 4

Edip Akbayram'ın veda töreninde; eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü Akbayram, torunu Lavin, oğlu Ozan Akbayram ve ailesinin diğer üyelerinin yanı sıra; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ferhat Göçer, Recep Ergül, Zülfü Livaneli, Suavi, Fırat Tanış, Ahmet Selçuk İlkan, Ali Rıza Binboğa, Kubat'ın da aralarında olduğu birçok isim katıldı.

Edip Akbayram cenaze töreni: Kızı Türkü Akbayram'dan duygusal veda - 5

"VAZGEÇİLMEZLERİMİZDEN BİRİ"

Törene katılan Ahmet Selçuk İlkan, üzüntüsünü "Uzun yıllar Moda'da aynı semtte yaşadık, onun ötesinde sahnelerde anılarımız birikmiştir. Bazı insanlar vardır ki hayatımızda onları hangi sözcüklerle anlatacağınıza karar veremiyorsunuz. Onunla tanışmaktan hep onur ve gurur duydum. Bir insan düşünün ki milyonların gönlünde yer etmiş. Vazgeçilmezlerimizden biri. Onu özleyeceğiz, doyamadık. O birbirinden güzel şarkılarıyla onu anacağız ve hep yaşatacağız. Çok özel bir insandı, çok naif bir insandı. Bütün acıları bile insanı kırmadan aktarabilen, dik duruşuyla da örnek isimlerden biriydi" sözleriyle aktardı.

Edip Akbayram cenaze töreni: Kızı Türkü Akbayram'dan duygusal veda - 6

"ESERLERİYLE SÜREKLİ YAŞAYACAK"

Ali Rıza Binboğa ise "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Hiçbir zaman dik duruşundan taviz vermedi. Edip kardeşim, Türkiye'de ozan ikliminin solistlerinden biriydi. Allah rahmet eylesin, çok insanı mutlu etti. Bıraktığı taht boş kalacak. Çünkü nevi şahsına münhasır bir figürdü. Eserleriyle sürekli yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram cenaze töreni: Kızı Türkü Akbayram'dan duygusal veda - 7

"HEPİMİZİN BABASIYDI"

Gözyaşlarını tutmakta güçlük çeken sanatçı Kubat "Bir efsaneyi kaybettik. Hepimizin babasıydı. Kişiliğiyle de yeri doldurulamaz bir insandı, örnekti. O kadar kibar bir insan ki 'Acaba bir hata yaptım mı' şüpheleri duyuyorsun yanında muhabbet edince, sohbet edince. Sesi zaten tartışılmaz, yorumu muhteşem. Çocukken idolümüzdü. Sonra dostumuz, abimiz oldu. Bize yol gösterdi. Çok kıymetli bir değer. Başımız sağolsun" dedi.

Edip Akbayram cenaze töreni: Kızı Türkü Akbayram'dan duygusal veda - 8

"KENDİSİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Ferhat Göçer ise "Hepimizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir üstat, değerli bir sanatçı. İdeallerinden ödün vermeyen ama bunun bedellerini de ödemiş hepimizin örnek alması gereken bir sanatçıydı. Toplumun kalbinde sevgiden başka bir iz bırakmayan ki, bu çok kıymetli bir şey. Milyonlarca insan onu hep sevgiyle hatırlayacak. Ben onu yanık sesi, güler yüzüyle o gülümsemesiyle hatırlayacağım. Sahnede çok şey öğrendim kendisinden. Anadolu’nun yanık sesiydi. Türkülerin, Nazım Hikmet’in, Ahmet Arif’in sesiydi. Onu sonsuz maviliklere yolcu ederken güzel günlerde başköşemizde olacak" diye konuştu.

Edip Akbayram cenaze töreni: Kızı Türkü Akbayram'dan duygusal veda - 9

Anma töreninin ardından, Akbayram'ın naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Kılınacak cenaze namazı sonrası usta sanatçı, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Edip Akbayram cenaze töreni: Kızı Türkü Akbayram'dan duygusal veda - 10

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

"Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” başta olmak üzere milyonların gönlünde yer etmiş daha onlarca şarkısıyla tanınan; Türk müziğinin özgün sesi, güçlü yorumu, duygusal şarkıları ve mütevazı kişiliğiyle kalplerde yer eden Edip Akbayram, 1950’de Gaziantep’te dünyaya gözlerini açtı. Sanatçı, Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Akbayram'ın müziğe ilgisi de çocuk yaşlarda başladı, henüz lise öğrencisiyken kurduğu orkestrada hem çaldı, hem söyledi. İlk plağı “Kendim Ettim, Kendim Buldum”u da o yıllarda çıkardı..Sanatçının zirveye uzanan öyküsü şöyle gelişti:

1968’de hayallerinin peşinden İstanbul’a gitti. 3 yıl sonra girdiği Altın Mikrofon yarışmasında Aşık Veysel’in şiirinden esinlenerek besteledği “Kükredi Çimenler”le birinci oldu. Ardından “Aldırma Gönül”, “Garip”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi şarkılarla büyük satış rakamları elde etti. 80’li yıllarda TRT’ye çıkması yasaklandı. Ancak 90’larda yeni bir çıkış yaptı ve "Türküler Yanmaz" albümüyle toplumsal sorunlara dikkat çekti. Kendi deyimiyle ‘kalıcı bir şeyler’ yapmak istiyordu.. Öyle de oldu..
Geniş halk kitlelerine ulaşan usta sanatçı, 20’den fazla albüm, 15’ten fazla 45’likle unutulmaz şarkılara imza attı. Altın plak ödüllü sanatçı, 50 yılı aşan kariyerinde 250’den fazla ödül kazandı.

Öte yandan Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.

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