Edip Akbayram cenaze töreni: Kızı Türkü Akbayram'dan duygusal veda
Usta sanatçı Edip Akbayram'dan acı haber geldi. 2 Mart'ta hayatını kaybeden Akbayram, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü isim için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan cenaze törenine çok sayıda sanatçı katıldı. Törende gözyaşlarına boğulan kızı Türkü Akbayram, babasına "Çoğunuzun Edip abisi benim babam..." diye veda ederken; Ayten Akbayram da 46 yıllık eşi için "Canımın yarısını kaybettim" ifadelerini kullandı.
"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Usta sanatçı için ilk tören Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı.