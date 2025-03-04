Edip Akbayram'a veda: Bıraktığı taht boş kalacak

Usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart'ta hayatını kaybetti. Ünlü isimler, Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan törende; Akbayram'ı son yolcuğuna uğurluyor. Törende konuşan Ayten Akbayram, 46 yıllık eşi için "Canımın yarısın kaybettim" derken; Ali Rıza Binboğa da "Bıraktığı taht boş kalacak. Çünkü nevi şahsına münhasır bir figürdü" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Edip Akbayram'a veda: Bıraktığı taht boş kalacak - 1

Edip Akbayram, zatürre sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 4 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altında tutulan ve iki kez ameliyat olan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Edip Akbayram'a veda: Bıraktığı taht boş kalacak - 2

Bugün son yolculuğuna uğurlanan Edip Akbayram’a ilk veda Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılıyor.

Edip Akbayram'a veda: Bıraktığı taht boş kalacak - 3

"Güzel Günler Göreceğiz","Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi şarkılarıyla tanınan sanatçının cenazesi, tören için buraya getirildi.

Edip Akbayram'a veda: Bıraktığı taht boş kalacak - 4

Edip Akbayram'ın veda töreninde; eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan Akbayram ve ailesinin diğer üyelerinin yanı sıra; aralarında MSG Başkanı Ferhat Göçer, MESAM Başkanı Recep Ergül, Fırat Tanış, Ahmet Selçuk İlkan, Ali Rıza Binboğa, Kubat'ın da aralarında olduğu birçok isim katıldı.

Usta sanatçıya son görevini yerine getirmek için sevenleri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki yerini aldı.

Edip Akbayram'a veda: Bıraktığı taht boş kalacak - 5

"CANIMIN YARISINI KAYBETTİM"

Edip Akbayram'ın 46 yıllık eşi Ayten Akbayram da acısını "Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim" diye ifade etti.

Kızı Türkü Akbayram ise konuşamayacak durumda olduğunu belirtti.

Edip Akbayram'a veda: Bıraktığı taht boş kalacak - 6

"VAZGEÇİLMEZLERİMİZDEN BİRİ"

Törene katılan Ahmet Selçuk İlkan, üzüntüsünü "Uzun yıllar Moda'da aynı semtte yaşadık, onun ötesinde sahnelerde anılarımız birikmiştir. Bazı insanlar vardır ki hayatımızda onları hangi sözcüklerle anlatacağınıza karar veremiyorsunuz. Onunla tanışmaktan hep onur ve gurur duydum. Bir insan düşünün ki milyonların gönlünde yer etmiş. Vazgeçilmezlerimizden biri. Onu özleyeceğiz, doyamadık. O birbirinden güzel şarkılarıyla onu anacağız ve hep yaşatacağız. Çok özel bir insandı, çok naif bir insandı. Bütün acıları bile insanı kırmadan aktarabilen, dik duruşuyla da örnek isimlerden biriydi" sözleriyle aktardı.

Edip Akbayram'a veda: Bıraktığı taht boş kalacak - 7

"ESERLERİYLE SÜREKLİ YAŞAYACAK"

Ali Rıza Binboğa ise "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Hiçbir zaman dik duruşundan taviz vermedi. Edip kardeşim, Türkiye'de ozan ikliminin solistlerinden biriydi. Allah rahmet eylesin, çok insanı mutlu etti. Bıraktığı taht boş kalacak. Çünkü nevi şahsına münhasır bir figürdü. Eserleriyle sürekli yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram'a veda: Bıraktığı taht boş kalacak - 8

Anma töreninin ardından, Akbayram için öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Edip Akbayram'a veda: Bıraktığı taht boş kalacak - 9

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

"Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” başta olmak üzere milyonların gönlünde yer etmiş daha onlarca şarkısıyla tanınan; Türk müziğinin özgün sesi, güçlü yorumu, duygusal şarkıları ve mütevazı kişiliğiyle kalplerde yer eden Edip Akbayram, 1950’de Gaziantep’te dünyaya gözlerini açtı. Sanatçı, Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Akbayram'ın müziğe ilgisi de çocuk yaşlarda başladı, henüz lise öğrencisiyken kurduğu orkestrada hem çaldı, hem söyledi. İlk plağı “Kendim Ettim, Kendim Buldum”u da o yıllarda çıkardı..Sanatçının zirveye uzanan öyküsü şöyle gelişti:

1968’de hayallerinin peşinden İstanbul’a gitti. 3 yıl sonra girdiği Altın Mikrofon yarışmasında Aşık Veysel’in şiirinden esinlenerek besteledği “Kükredi Çimenler”le birinci oldu. Ardından “Aldırma Gönül”, “Garip”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi şarkılarla büyük satış rakamları elde etti. 80’li yıllarda TRT’ye çıkması yasaklandı. Ancak 90’larda yeni bir çıkış yaptı ve "Türküler Yanmaz" albümüyle toplumsal sorunlara dikkat çekti. Kendi deyimiyle ‘kalıcı bir şeyler’ yapmak istiyordu.. Öyle de oldu..
Geniş halk kitlelerine ulaşan usta sanatçı, 20’den fazla albüm, 15’ten fazla 45’likle unutulmaz şarkılara imza attı. Altın plak ödüllü sanatçı, 50 yılı aşan kariyerinde 250’den fazla ödül kazandı.

Öte yandan Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.

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