Edip Akbayram'ın vefatı sonrası peş peşe paylaşımlar: Bir dost kaybetmek ne acı

SERKAN ÇAĞRI



"Televizyonculuğa adım attığım gün, ilk konuğum Edip Akbayram ağabeyimdi. Heyecanımı güzel sözleri ve müziğiyle yatıştırmış, bana 'Ayağım uğurludur' demişti. O günden bu yana televizyon programı yapmaya devam ettim. Her zaman sakin, olgun, sabırlı ve anlayışlıydı. İnsanı insandan ayırmayan, mütevazı bir sanatçıydı. Güzel sesi ve nefesiyle hayatlarımıza dokundu. Şimdi ise o eşsiz sesi, ebedi âlemde yankılanmaya devam edecek.Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Nurlar içinde uyu büyük üstat…"

SABAHAT AKKİRAZ



"Bir dost kaybetmek ne acı... Ah Edip abi ah. Yüreğimizi yaktın. Işıklarda uyu… Çok üzgünüm çok"