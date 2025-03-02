Edip Akbayram'ın vefatı sonrası peş peşe paylaşımlar: Bir dost kaybetmek ne acı
Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 75 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Edip Akbayram paylaşımları...
Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Uzun süredir tedavisi süren Edip Akbayram'dan acı haber geldi. Usta sanatçı 75 yaşında hayata veda etti.
Acı haberi alan ünlü isimler Edip Akbayram'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...