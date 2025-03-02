Edip Akbayram'ın vefatı sonrası peş peşe paylaşımlar: Bir dost kaybetmek ne acı

Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 75 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Edip Akbayram paylaşımları...

Edip Akbayram'ın vefatı sonrası peş peşe paylaşımlar: Bir dost kaybetmek ne acı - 1

Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Uzun süredir tedavisi süren Edip Akbayram'dan acı haber geldi. Usta sanatçı 75 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi alan ünlü isimler Edip Akbayram'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Edip Akbayram'ın vefatı sonrası peş peşe paylaşımlar: Bir dost kaybetmek ne acı - 2

SERKAN ÇAĞRI

"Televizyonculuğa adım attığım gün, ilk konuğum Edip Akbayram ağabeyimdi. Heyecanımı güzel sözleri ve müziğiyle yatıştırmış, bana 'Ayağım uğurludur' demişti. O günden bu yana televizyon programı yapmaya devam ettim. Her zaman sakin, olgun, sabırlı ve anlayışlıydı. İnsanı insandan ayırmayan, mütevazı bir sanatçıydı. Güzel sesi ve nefesiyle hayatlarımıza dokundu. Şimdi ise o eşsiz sesi, ebedi âlemde yankılanmaya devam edecek.Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Nurlar içinde uyu büyük üstat…"

SABAHAT AKKİRAZ

"Bir dost kaybetmek ne acı... Ah Edip abi ah. Yüreğimizi yaktın. Işıklarda uyu… Çok üzgünüm çok"

Edip Akbayram'ın vefatı sonrası peş peşe paylaşımlar: Bir dost kaybetmek ne acı - 3

CAHİT BERKAY

"Çok üzgünüm, ışıklar içinde uyu canım kardeşim…"

Fotoğrafa not düşen Berkay, "Antalya’da kızlarımız ve torunlarımızla beraber olduğumuz bir anı…" ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram'ın vefatı sonrası peş peşe paylaşımlar: Bir dost kaybetmek ne acı - 4

HÜSEYİN TURAN

"Ah canım ağabeyim yerin dolmayacak, sensiz eksik kaldık,çok üzgünüm.Devrin daim olsun…"

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Türk müziğine kattığı eşsiz sesi ve unutulmaz yorumlarıyla kalplerimizde yer edinen usta sanatçı Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum."

Edip Akbayram'ın vefatı sonrası peş peşe paylaşımlar: Bir dost kaybetmek ne acı - 5

OKTAY KAYNARCA

"Uğurlar olsun Edip ağabey... Mekanın cennet olsun"

AJDA PEKKAN

"Nurlar içerisinde yat. Mekanın cennet olsun."

Edip Akbayram'ın vefatı sonrası peş peşe paylaşımlar: Bir dost kaybetmek ne acı - 6

EBRU GÜNDEŞ

"Büyük usta..."

FAZIL SAY

"Çok değerli Edip Akbayram’ı kaybettik. Bir kaç aydır yoğun tedavi görüyordu. Tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Işıklarda uyusun sevgili Edip Akbayram"

EMRE KARAYEL

"Çok üzüldüm. Allah gani gani rahmet eylesin Edip Akbayram'a.'Bu mezarda bir garip var' çocukluğumun ilk öğrendiğim türkülerindendir. Yorumu sesinin gücü tarifsizdir. Toprağı bol mekanı cennet olsun. Yakınları ve sevenlerine sabırlar dilerim."

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