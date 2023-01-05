Edirne'de 400 yıllık kervansarayda 4 yeni müze açılıyor

Osmanlı padişahları ve Türk devletlerinin kurucularının, "insan bedeninin kompleks estetiğini olduğu gibi yansıtan bir sanat formu" olarak yapılan hiperrealist heykellerinin yer aldığı müzede açılış için hazırlıklar son aşamaya geldi.

Taç kapıdan girilen avlusuyla dört bir yanı müze olacak tarihi kervansaray, içerisindeki Devlet Tiyatrosu sahnesiyle adeta bir kültür adası halini alacak.