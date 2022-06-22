Edirne Sarayı'nın kalıntılarında kazı çalışmaları sürüyor

Pek çok yaşanmışlığın aslında o küçük buluntular göstergesi bize. Her birinin farklı farklı anısı, değeri var. Dolayısıyla biz sadece mimari olarak değil Osmanlı tarihi içerisinde tanıklık ettiği olaylarla çok önemli bir yerde duran Edirne Sarayı'nın hatıralarını da gün yüzüne çıkarıyoruz."